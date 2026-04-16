Jorge Triaca en Aconcagua Radio: "El PRO va a hacer una oferta electoral"

El ex ministro de Trabajo del gobierno de Mauricio Macri, Jorge Triaca, llegó a Mendoza para brindar una charla en defensa de la Ley de Modernización Laboral impulsada por Javier Milei. La visita sirvió para mostrar a un PRO con ganas de jugar fuerte en las próximas elecciones, así lo expresó en Aconcagua Radio y mostrar a algunos referentes provinciales.
Triaca estuvo junto a dirigentes de este espacio en la provincia, como el presidente del partido, Gabriel Pradines; el senador Martín Rostand, entre otros. Sin embargo, brilló por su ausencia el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, que en las últimas legislativas decidió alinearse a Cambia Mendoza y ser parte del frente con el gobernador Alfredo Cornejo.
En el programa Hermoso Caos, Triaca deslizó algunas críticas al gobierno de Javier Milei, pese a respaldar algunas de sus políticas: "Nos preocupa que cometen muchos errores no forzados".
"Este es un gobierno que en situaciones choca contra si mismo, como un perro que se muerde la cola. Hay cierta inmadurez, desorganización, falta de capacidad de gestión", cuestionó.
Pelea electoral
Triaca fue claro y aseguró: "Vamos a hacer una oferta electoral. Vamos a empezar de abajo hacia arriba", por lo que esta visita deja al descubierto que tiene que ver con el posicionamiento de cara a 2027.
"Queremos cambiar el m2 del vecino, los verdaderos problemas de la gente. Cuando hablas de inseguridad, de trabajo, de sentido del ordenamiento urbano esos son los desafíos que tiene las gestiones", señaló. "Nosotros tenemos esa vocación de transformación", sostuvo.
"El presidente desaprovecha una oportunidad. Él está muy preocupado por el crecimiento de la economía. Lo importante es darle certeza a aquellos que tienen que poner la plata en Argentina, que tienen que invertir.
Y dijo: "Es más importante el post mileismo que el mileismo. El paso siguiente tiene que ser moderado, inteligente, racional, que resuelva problemas".