Créditos hipotecarios: en Aconcagua Radio los especialistas dejan recomendaciones antes de comprar una vivienda

El regreso de los créditos hipotecarios volvió a instalar una posibilidad que durante años pareció lejana para miles de argentinos: acceder a la vivienda propia a través del financiamiento bancario. Aunque el volumen de operaciones todavía está lejos de los niveles históricos más altos, el mercado inmobiliario comenzó a mostrar señales de recuperación impulsadas por esta herramienta.

Así lo sostuvo Roberto Irrera, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Mendoza, durante su habitual column en Aconcagua Radio , donde analizó el escenario actual y brindó recomendaciones para quienes evalúan tomar un crédito para comprar una vivienda.

"Hoy por hoy realmente es la opción" , afirmó Irrera al referirse a los créditos hipotecarios . Si bien reconoció que el proceso avanza con cierta lentitud, consideró que se trata de una herramienta fundamental para quienes no cuentan con el capital necesario para comprar una propiedad de contado.

Para el dirigente inmobiliario, la principal ventaja de los préstamos hipotecarios es que permiten apalancar la compra de un inmueble con un aporte inicial significativamente menor al valor total de la propiedad.

"Por ahí es más fácil desprenderse de un auto y completar el anticipo que tener todo el dinero para comprar una casa", explicó durante la entrevista.

Irrera destacó además que el contexto actual presenta una oportunidad que no existía hace algunos años, cuando prácticamente no había líneas de financiamiento disponibles para viviendas. Según señaló, la relativa estabilidad inflacionaria y el regreso de los créditos generan un escenario que muchos compradores estaban esperando.

En ese sentido, dejó una reflexión basada en sus más de cuatro décadas de experiencia en el sector inmobiliario.

"El momento es el momento de cada uno. Si esperamos el momento del país, no sé si lo voy a llegar a ver", expresó, al remarcar que la decisión de comprar una vivienda suele depender más de la situación personal que del contexto económico general.

Qué significa que una propiedad sea "apta crédito"

Uno de los conceptos que más se repite actualmente en las publicaciones inmobiliarias es el de "apto crédito". Sin embargo, no todos los compradores conocen exactamente qué implica esa condición.

Durante la columna también participó la escribana Fernanda Benito, quien explicó que una propiedad apta crédito es aquella que reúne toda la documentación exigida por las entidades financieras para ser aceptada como garantía hipotecaria.

Entre los requisitos principales aparecen:

Título de propiedad correctamente inscripto.

Plano de mensura aprobado.

Plano de construcción actualizado y conforme a la normativa municipal.

Ausencia de gravámenes o problemas registrales.

Regularización de ampliaciones o modificaciones realizadas en la vivienda.

Irrera agregó que incluso pequeñas modificaciones no declaradas pueden convertirse en un obstáculo para la aprobación bancaria. "Una habitación agregada que no está declarada puede ser considerada una construcción clandestina y el banco rechaza el trámite", explicó.

Las plataformas que utilizan los bancos

El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Mendoza explicó además que algunas entidades, como el Banco Nación, cuentan con plataformas específicas donde los corredores inmobiliarios cargan propiedades previamente verificadas.

Esto permite que los potenciales compradores que ya fueron evaluados por el banco puedan acceder directamente a inmuebles que reúnen las condiciones necesarias para obtener financiamiento.

Según indicó, se trata de una especie de prefiltro que agiliza las operaciones y reduce la posibilidad de que una compra se frustre por cuestiones documentales.

La importancia de no apresurarse con el boleto de compraventa

Otro de los puntos abordados durante la entrevista fue qué sucede cuando una persona encuentra una propiedad, pero todavía no tiene la aprobación definitiva del crédito.

En ese escenario, Irrera recomendó actuar con cautela. "Yo aconsejaría una reserva y no aventurarse a firmar un boleto cuando todavía no se sabe si el crédito va a salir", sostuvo.

La sugerencia fue respaldada por la escribana Benito, quien recomendó establecer reservas sujetas a condición suspensiva, es decir, condicionadas a la aprobación del préstamo bancario.

De esa manera, si el crédito finalmente no es otorgado, ambas partes cuentan con mecanismos previamente establecidos para resolver la operación y devolver los fondos entregados.

Qué pasa si no se puede pagar el crédito

Uno de los mayores temores de quienes toman un préstamo hipotecario es la posibilidad de atravesar dificultades económicas y dejar de pagar las cuotas.

Sobre este punto, la escribana explicó que el incumplimiento genera intereses por mora y habilita a la entidad financiera a iniciar acciones judiciales para reclamar la deuda.

En casos extremos, el banco puede avanzar con una ejecución hipotecaria sobre el inmueble ofrecido como garantía.

Por su parte, Irrera recordó que los bancos generalmente financian entre el 75% y el 80% del valor de la propiedad, precisamente para contar con un margen de respaldo ante eventuales incumplimientos.

Los gastos que deben contemplar los compradores

Además de la cuota mensual, quienes acceden a un crédito hipotecario deben afrontar otros costos asociados a la operación.

Entre ellos figuran:

Honorarios profesionales.

Certificados registrales.

Gastos de escrituración.

Inscripción de la hipoteca.

Gastos administrativos y bancarios.

Impuesto de sellos, según corresponda.

Los especialistas remarcaron que estos costos suelen quedar fuera del monto financiado por el banco, por lo que es importante contemplarlos previamente para evitar sorpresas al momento de firmar la escritura.

Con la reaparición de los créditos hipotecarios y una mayor oferta de inmuebles aptos para financiamiento, el mercado inmobiliario mendocino busca recuperar dinamismo. Para Irrera, más allá de las variables económicas, la clave sigue siendo la misma: analizar la situación personal, asesorarse correctamente y aprovechar las oportunidades cuando aparecen.

Escuchá la entrevista completa en Aconcagua Radio