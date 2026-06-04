Por qué el Gobierno de Mendoza quiere eliminar las elecciones de medio término y sostener las PASO

A paso lento, el oficialismo de Mendoza avanza en la idea de eliminar las elecciones legislativas de medio término , una idea que no tiene consenso general entre las filas del radicalismo, pero que podría debatirse en una nueva reforma constitucional el año que viene . Asimismo, el Ejecutiva se aferra a su idea de sostener las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) , aunque con la posibilidad de revisar su obligatoriedad.

En diálogo con Aconcagua Radio , el senador Néstor Majul (UCR-Cambia Mendoza), autor del proyecto de reforma, defendió ambos puntos y explicó que forman parte de una misma lógica: ordenar el sistema político, evitar la “campaña permanente” y darle previsibilidad a la gestión .

El eje central de la iniciativa es eliminar las elecciones legislativas cada dos años y unificar todos los comicios en un turno cada cuatro años , junto con la elección del gobernador.

“Cada dos años estás en elección. Eso hace que los temas sean de corto plazo y que a los seis meses ya te empiecen a exigir resultados de políticas que son a dos o tres años”, explicó el legislador oriundo de Maipú.

Según Majul, el esquema actual “fragmenta la discusión pública” y dificulta la planificación: “El Ejecutivo necesita previsibilidad y saber con quién va a hablar (por los legisladores) durante cuatro años”.

23 de Abril de 2026. Jura Senadores Provinciales, legislatura de Mendoza, senador Néstor Majul El exfuncionario de Seguridad asumió como legislador en mayo pasado. Foto: Cristian Lozano

Además, rechazó que la supresión de ese turno electoral favorezca a su espacio y puso como ejemplo lo que ocurre en el municipio en el que reside, donde el radicalismo generalmente se impone en las intermedias y el peronismo gana las ejecutivas. "Si especulara, a nosotros en Maipú no nos conviene". "Tampoco es verdad que le dé más poder a los oficialismos. Lo que da es previsibilidad de gestión”, sostuvo.

“No es necesario estar en elección permanente para validar un gobierno”, reflexionó.

El ahorro por la eliminación de las elecciones de medio término

Además de los argumentos políticos, el proyecto también apunta a reducir costos. Majul estimó que cada elección implica un gasto cercano a los 8.000 millones de pesos.

En contrapartida, se mostró a favor de sostener las PASO como herramienta de ordenamiento político, aunque abrió la puerta a discutir cambios. “Si me preguntás a mí, la obligatoriedad es un inconveniente para la gente. Es un tema que hay que discutir, así como el financiamiento”, planteó.

El respaldo del Gobierno y una reforma más amplia

Majul reveló que el gobernador está convencido de avanzar hacia un esquema electoral cada cuatro años. Además, planteó que el proyecto puede ser el puntapié de una reforma constitucional más integral, en temas donde —según dijo— existe consenso político.

legislatura mendoza, fachada, frente.jpg La Legislatura de Mendoza debería debatir la reforma constitucional el año que viene. Foto: Cristian Lozano

“Tengo la esperanza de que esto sea el disparador para discutir otros puntos, como el equilibrio fiscal o la fecha de inicio de sesiones ordinarias”, señaló.

En ese sentido, pidió dejar atrás uno de los principales obstáculos históricos: “Siempre aparece el fantasma de la reelección. Saquemos ese tema y avancemos en cinco o seis cambios importantes”.

Qué cambiaría en Mendoza si se eliminan las elecciones intermedias

De aprobarse la reforma, Mendoza eliminaría las elecciones legislativas de medio término y pasaría a votar todos los cargos provinciales y municipales en un mismo turno cada cuatro años.

El proyecto prevé una cláusula transitoria para ordenar el calendario electoral: los mandatos legislativos iniciados en 2026 se extenderían de manera excepcional hasta 2031, con el objetivo de sincronizar todas las elecciones.

Según el oficialismo, el objetivo final es “ordenar el sistema político, reducir costos y permitir una planificación más eficiente de las políticas públicas”.