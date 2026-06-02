Con dudas, el Gobierno avanza para eliminar las PASO: por qué se oponen sus socios en Mendoza

El Gobierno nacional confirmó que avanzará con la eliminación de las PASO , aun cuando el proyecto guarda resistencias internas y de varios de sus aliados . En Mendoza, la posición del oficialismo es ambigua: el radicalismo ya decidió que las mantendrá en el plano local y estarán presentes en los comicios de 2027 . Sin embargo, los legisladores nacionales estarían dispuestos a acompañar a los libertarios para la supresión a nivel nacional de esa instancia.

El ministro del Interior, Diego Santilli , confirmó este martes que buscarán avanzar con la reforma electoral enviada por Javier Milei al Congreso, tal cual el texto original. El funcionario defendió la iniciativa en términos económicos y de desgaste ciudadano. “Las PASO le cuestan a los argentinos hasta 250 millones de dólares” y “la gente no quiere votar tantas veces” , argumentó.

SANTILLI DEFENDIÓ LA ELIMINACIÓN DE LAS PASO: “LE CUESTAN A LOS ARGENTINOS HASTA USD 250 MILLONES” El ministro del Interior, Diego Santilli, ratificó que el Gobierno avanzará con la reforma electoral impulsada por Javier Milei y respaldó la eliminación de las PASO. “Hay una… pic.twitter.com/xumnwCFILZ

La postura de Cambia Mendoza es históricamente a favor de sostener las Primarias , ya que sido una herramienta clave para ordenar internas. Desde 2015 a esta parte, la coalición oficialista ha definido candidaturas en la mayoría de las contiendas electoras vía internas abiertas .

El gobernador Alfredo Cornejo incluso dudó hasta último momento si las suspendía o no en las legislativas 2025. Si bien se inclinó por la anulación solo por ese año, dejó claro que se trataba de una medida excepcional. Días atrás, el ministro de Gobierno Natalio Mema confirmó que la idea es sostenerlas. “En Mendoza han sido útiles; las fórmulas que terminaron gobernando salieron de las PASO”, remarcó. No obstante, advirtió que a nivel país se han “desvirtuado”.

Bajo ese panorama, en Casa de Gobierno sí analizan cambios, como revisar su financiamiento (que los partidos políticos también aporten) y avanzar hacia un esquema no obligatorio. No obstante, esas alternativas tampoco tienen consenso total dentro del frente gobernante.

En todo caso, las decisiones se adoptarán una vez que haya resolución en el Congreso. Si la discusión en el Parlamento nacional se empantana y el expediente se cae, probablemente no se avance con ninguna reforma en la Legislatura.

paso-2023-elecciones-municipales-boleta-unica-elecciones-maipujpgwebp.webp El Gobierno de Mendoza defiende el sostenimiento de las PASO.

En la línea de reducción de costos electorales, el oficialismo provincial propuso otra reforma integral: la eliminación de las elecciones de medio término en Mendoza. La idea —que requiere una modificación de la Constitución— apunta a que todos los cargos, tanto ejecutivos como legislativos y municipales, se renueven cada cuatro años, evitando así la realización de comicios cada dos años. De ese modo, se reduciría el gasto público de desarrollar un proceso electoral a mitad de mandato. El proyecto ya fue presentado en la Legislatura por Néstor Majul y sería una alternativa para justificar el sostenimiento de las PASO.

En la línea de reducir costos electorales, el oficialismo provincial propuso otra reforma integral: la eliminación de las elecciones de medio término en Mendoza. La iniciativa —que requiere una modificación de la Constitución— apunta a que todos los cargos, tanto ejecutivos como legislativos y municipales, se renueven cada cuatro años, evitando así la realización de comicios cada dos años. De ese modo, se disminuiría el gasto público por organizar un proceso electoral a mitad de mandato. El proyecto ya fue presentado en la Legislatura por Néstor Majul y aparece como una alternativa dentro del oficialismo para justificar el sostenimiento de las PASO.

¿Patricia Bullrich también se opone a eliminar las PASO?

Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado (por ahora), llegó este martes a Mendoza en medio de varias diferenciaciones con el núcleo duro del Gobierno nacional. Principalmente de Karina Milei, secretaria de la Presidencia y figura central del oficialismo.

Su distanciamiento con la estrategia oficial también aparece en torno a la reforma electoral. La exministra advirtió a Casa Rosada que no están los votos suficientes para aprobar la eliminación de las PASO sin cambios, y desde entonces —según publican medios porteños— no movió más fichas para intentar convencer a los aliados en el Parlamento.

Patricia Bullrich, Mercedes Rus y Hebe Casado 02-06-26 Patricia Bullrich está en Mendoza. La senadora nacional ya avisó a los Milei que no están los votos en el Senado para quitar las PASO. Foto: @hebesil en X

La postura de la candidata a presidenta en 2023 (y que ya se mueve como candidata "a algo" para 2027) le hace un guiño a la de Mauricio Macri, con quien se ha acercado en el último tiempo. El líder del PRO ya ordenó a sus alfiles en el Congreso que voten en contra de la reforma electoral si se mantiene la supresión de las Primarias.

El expresidente busca retomar el extinto Juntos por el Cambio y la mejor posibilidad de ordenar candidaturas es a través de las PASO. Pero no repitiendo el modelo de 2023, cuando la propia Bullrich se impuso en una bélica primaria a Horacio Rodríguez Larreta, sino imitando lo ocurrido en 2015, cuando Ernesto Sanz aceptó participar en una interna contra Macri que sabía perdida, pero que le otorgaba mayor legitimidad al espacio.