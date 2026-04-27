Por qué el radicalismo defiende las PASO en Mendoza y avala su eliminación a nivel nacional

El Gobierno nacional envió al Senado el proyecto de reforma electoral que —entre otros aspectos— contempla la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). En Mendoza hay resistencia del oficialismo a suprimir esa herramienta electoral de la que ha usufructuado en el pasado.

Más allá del éxito que tenga la propuesta del mileísmo en el Congreso, es prácticamente un hecho que el Ejecutivo local sostendrá esa instancia en la Provincia , aunque evalúa algunos cambios en su financiamiento e —incluso— en su carácter de obligatorias .

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En el radicalismo mendocino hay una posición histórica a favor de las PASO . Se advierte en el uso que ha hecho en los distintos comicios celebrados en el territorio. Salvo en 2015, en todas las contiendas electorales Cambia Mendoza ha presentado más de una fórmula en las primarias .

Y, con varias figuras lanzadas en la carrera por la gobernación para 2027, el oficialismo no ve una mejor opción que una interna abierta para dirimir la candidatura . Así lo volvió a dejar claro este lunes el ministro de Gobierno, Natalio Mema , quien se mostró a favor de una supresión a nivel nacional, pero las defendió en el ámbito provincial.

22 de Marzo de 2026, Legislatura Mendoza, sesión diputados El Gobierno de Mendoza evalúa enviar un proyecto a la Legislatura para implementar cambios en las PASO, pero no eliminarlas. Foto: Cristian Lozano

Marcó una presunta diferencia entre las PASO nacionales de las provinciales. Según su visión —que coincide con la de la mayoría de los dirigentes de la UCR— en el país “se desvirtuaron”, porque rara vez hubo competencia intra partidos y resultaron “una encuesta” de las generales, más que una contienda interna.

Bajo ese argumento, el radicalismo respaldará el proyecto libertario en el Congreso, pero no lo impulsará en la Legislatura provincial. Aunque —lo dicho— se estudia una reformulación para modificar algunos aspectos.

Los cambios que evalúa el Gobierno para sostener las PASO en Mendoza

El oficialismo trabaja en una reforma de la Ley Electoral provincial que incorporaría ciertas modificaciones en las PASO. Deberá convencer a los aliados en la Legislatura que ya fijaron posición a favor de la eliminación lisa y llana: libertarios y petristas.

La modernización implicaría un financiamiento a cargo de los partidos políticos, más no del Estado provincial. En ese sentido, aquellas agrupaciones o frentes que decidan llevar una sola fórmula para el cargo en disputa, quedarían afuera de las internas y participarían directamente en las generales.

También se analiza suprimir la obligatoriedad y mutar a una Primaria optativa para la ciudadanía.

elecciones-paso-presidenciales-2023-voto-urna-votacionjpg.webp Mendoza sostendría las PASO como herramienta electoral, aunque podría implementar cambios.

No obstante, por el momento son solo ideas que se han planteado en la mesa política radical, como una alternativa a lo que decida el Congreso. Si el proyecto del mileísmo fracasa a nivel nacional, al menos en el aspecto vinculado a las PASO, este plan del Gobierno provincial podría archivarse y mantener todo como está.

“En definitiva, como herramienta en la provincia han sido muy importantes, y a nivel nacional me parece que esté bien que se revise, porque no se ha utilizado siempre”, sintetizó Mema.

El acento mendocino en el proyecto de reforma electoral de Milei

El ministro de Gobierno también valoró que en el texto enviado por Casa Rosada al Congreso se haya tomado en cuenta dos cuestiones que en Mendoza se implementan desde hace años.

Destacó que se incluyera “Ficha Limpia”, una norma que en la Provincia funciona desde 2020 y que legisladores mendocinos han propuesto en el Congreso. Si bien no es una bandera netamente radical, en el Ejecutivo entienden que se ha tomado el modelo local para la iniciativa nacional.

Lo propio ocurrió con Boleta Única, que debutó a nivel país en las elecciones de 2025 y el sistema utilizado tomó al mendocino como ejemplo. Incluso en el nuevo proyecto de reforma electoral se incorporó una característica que contiene la papeleta que se utiliza en la Provincia: la inclusión del casillero “Voto Lista Completa” junto al logo de la agrupación política. Ese apartado se intentó sumar en la Ley sancionada en 2024, pero varios bloques opositores lo rechazaron y fue quitado de la redacción final. Ahora la administración libertaria, con más votos propios y aliados, insistirá con esa modificación.