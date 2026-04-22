22 de abril de 2026
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Reforma electoral

Los puntos principales de la reforma electoral que envió Milei: "Se acabó la joda"

Ingresó al Senado la reforma electora, la cual busca eliminar las PASO, aplicar Ficha Limpia y modificar el financiamiento político.

Los puntos principales de la reforma electoral que envió Milei: Se acabó la joda

Los puntos principales de la reforma electoral que envió Milei: "Se acabó la joda"

Por Sitio Andino Política

El Gobierno nacional activó una de sus apuestas políticas más ambiciosas, y es nada menos que la reforma electoral que ingresó al Senado y abre un debate que promete atravesar todo el calendario legislativo. Impulsada por el presidente Javier Milei, la iniciativa busca rediseñar el sistema político con cambios estructurales en reglas de juego, financiamiento y participación electoral.

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Tras la presentación del proyecto, el mandatario difundió un comunicado a través de la Oficina del Presidente en el que defendió la iniciativa como una herramienta para “corregir un sistema viciado de raíz ”. En ese mensaje, sostuvo que el actual esquema electoral es “ caro, opaco ” y favorece prácticas de financiamiento irregular, además de “proteger a la dirigencia política en lugar de representar a la ciudadanía ”. En esa línea, remarcó que el objetivo es lograr una política más transparente, menos costosa y más representativa ”.

La reforma, compuesta por 78 artículos, introduce modificaciones profundas en el Código Electoral y en leyes clave del sistema político argentino. Entre sus ejes centrales aparecen la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias( PASO), la implementación de la Ficha Limpia y cambios en el funcionamiento y financiamiento de los partidos políticos.

En concreto, estos son los principales puntos del proyecto:

  • Partidos políticos

La iniciativa endurece los requisitos para la creación y mantenimiento de partidos. Exige un mínimo de afiliados equivalente al 0,5% del padrón del distrito y eleva las condiciones para el reconocimiento nacional, que requerirá presencia en al menos diez distritos. Además, se establecen controles más estrictos y la caducidad automática de la personería en caso de incumplimientos.

  • Eliminación de las PASO

El proyecto propone derogar las PASO y trasladar la selección de candidatos al ámbito interno de cada partido. Como alternativa, se implementa un sistema de avales ciudadanos obligatorios para oficializar listas, lo que reemplazaría el actual mecanismo de primarias financiadas por el Estado.

  • Sistema de avales

Se establece que las listas deberán contar con avales equivalentes al mínimo de afiliaciones requeridas para constituir un partido. Estos podrán recolectarse a través de una plataforma digital, y cada elector podrá avalar solo una fuerza a nivel nacional y otra distrital.

  • Boleta Única de Papel

Se consolida el uso de la Boleta Única de Papel para todas las categorías, incorporando la posibilidad de votar lista completa mediante una sola marca. También se regulan el diseño, los símbolos y el orden de aparición de las fuerzas políticas para evitar confusiones.

  • Ficha Limpia

Se prohíbe la candidatura de personas condenadas por delitos dolosos con sentencia confirmada en segunda instancia. Además, se crea un registro público administrado por la Cámara Nacional Electoral, donde se inscribirán estos casos, con inhabilitación automática.

  • Financiamiento político

El texto refuerza los controles sobre el financiamiento, tanto público como privado. Establece una cuenta bancaria única por partido, informes periódicos de aportes y mayores restricciones a donantes. También regula la publicidad digital y el uso de redes sociales en campaña.

  • Campaña electoral

Se fijan plazos claros para las campañas: comenzarán 60 días antes de la elección y finalizarán 48 horas previas. Asimismo, se prohíben actos de gobierno con fines electorales en los 25 días anteriores y se prevén sanciones por incumplimientos.

  • Resultados y control electoral

Se crea un Consejo de Seguimiento del proceso electoral con participación de los partidos políticos, y se establecen mayores exigencias de transparencia en el recuento provisional de votos.

  • Parlamentarios del Mercosur

El proyecto suspende la elección directa de representantes al Parlasur hasta que el bloque regional defina un cronograma común. Mientras tanto, serán designados por la Cámara de Diputados sin remuneración adicional.

REFORMA ELECTORAL - Milei 2026

Con este paquete de medidas, el Ejecutivo busca avanzar hacia un sistema más austero y controlado, aunque su tratamiento en el Senado anticipa un debate complejo, atravesado por tensiones políticas y diferencias dentro del propio arco parlamentario.

Fuente: TN.

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