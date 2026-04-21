21 de abril de 2026
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Reforma electoral

Reforma electoral de Milei: eliminación de las PASO, Ficha Limpia y cambios en el financiamiento

El Gobierno enviará el proyecto al Congreso con cambios en el sistema electoral y el financiamiento de la política. Apunta a sumar apoyos en medio de resistencias.

El Gobierno pretende eliminar las PASO en todo el país.

El Gobierno pretende eliminar las PASO en todo el país.

Por Sitio Andino Política

El presidente Javier Milei anunció que enviará al Congreso un proyecto de reforma electoral integral que incluye la eliminación de las PASO, cambios en el financiamiento de la política y la incorporación de la denominada Ficha Limpia, con el objetivo de impedir candidaturas de personas condenadas.

El anuncio fue realizado desde Israel, donde el mandatario se encuentra de gira, y forma parte de una estrategia del oficialismo para modificar reglas clave del sistema electoral de cara a los próximos comicios.

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Reforma electoral: los principales cambios que impulsa el Gobierno

La iniciativa que prepara la Casa Rosada contempla una serie de modificaciones estructurales, entre las que destacan:

  • Eliminación definitiva de las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias).
  • Implementación de Ficha Limpia, que impediría ser candidatos a quienes tengan condena en segunda instancia por delitos.
  • Cambios en el financiamiento de los partidos políticos, con la intención de reducir o eliminar los aportes públicos.
  • Nuevas exigencias para la creación y mantenimiento de partidos, elevando requisitos de afiliados y representación.

En el oficialismo sostienen que el objetivo es “terminar con los privilegios de la política” y reducir el gasto público asociado a los procesos electorales. En esa línea, Milei expresó en redes sociales: “Se acabó la impunidad. Se acabó la joda”, al anticipar el envío del proyecto.

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Ficha Limpia, la carta para negociar con la oposición

Uno de los puntos centrales de la estrategia oficial es la inclusión de Ficha Limpia dentro del paquete de reforma. Se trata de una iniciativa que ya había sido debatida sin éxito el año pasado y que ahora el Gobierno busca reflotar.

La propuesta prevé que no puedan competir en elecciones quienes tengan condenas por delitos dolosos confirmadas en segunda instancia, aunque se analizan distintos alcances respecto de los tipos de delitos incluidos.

En la Casa Rosada entienden que este punto puede funcionar como incentivo para atraer a sectores de la oposición que impulsan este proyecto, pero que rechazan la eliminación de las PASO. El bloque de la UCR, integrado por los mendocinos Pamela Verasay y Lisandro Nieri, justamente presentó este martes un proyecto que va en ese sentido.

Ficha Limpia UCR 210426

Resistencias políticas y negociación en el Congreso

El oficialismo reconoce que la eliminación de las PASO genera fuertes resistencias, incluso entre espacios aliados como el PRO y la UCR, que utilizan esa herramienta para dirimir internas.

En ese contexto, el Gobierno necesitará construir mayorías en el Congreso, donde no tiene asegurados los votos para avanzar con los cambios más sensibles.

Por eso, la decisión de incluir Ficha Limpia también responde a una lógica de negociación: sumar apoyos para destrabar un proyecto que, por sí solo, tendría difícil aprobación.

Además, el proyecto ingresaría por el Senado, una cámara donde el oficialismo considera que podría tener mejores condiciones para iniciar el debate.

Senado de la Nación Argentina sesión 26-02-26
La reforma electoral se tratar&aacute; primero en el Senado, donde el Gobierno enfrenta un escenario m&aacute;s "amigable".

La reforma electoral se tratará primero en el Senado, donde el Gobierno enfrenta un escenario más "amigable".

Cambios en el financiamiento y el sistema de partidos

Otro de los ejes de la reforma apunta a modificar el esquema de financiamiento de la política, con la intención de avanzar hacia un modelo basado en aportes privados.

La iniciativa contempla eliminar o reducir los fondos públicos destinados a campañas electorales, reemplazándolos por donaciones de personas y aportes partidarios.

A su vez, se prevé endurecer los requisitos para la creación de partidos políticos, elevando la cantidad de afiliados necesarios y las condiciones para mantener la personería jurídica.

Desde el oficialismo sostienen que estas medidas buscan evitar estructuras partidarias sin representación real, aunque desde la oposición advierten que podrían afectar la participación de fuerzas minoritarias.

La reforma electoral forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno para ordenar el escenario político de cara a las próximas elecciones y, al mismo tiempo, instalar una agenda que le permita recuperar iniciativa.

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