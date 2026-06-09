9 de junio de 2026
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Guaymallén

Guaymallén vuelve al expediente digital tras el incendio ocurrido en la Municipalidad

La Municipalidad de Guaymallén oficializó el regreso del expediente electrónico luego de tener que recurrir al formato papel por daños en el data center.

Guaymallén vuelve al expediente digital tras el incendio ocurrido en la Municipalidad.

Guaymallén vuelve al expediente digital tras el incendio ocurrido en la Municipalidad.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Política

La Municipalidad de Guaymallén dejó atrás el esquema transitorio de tramitación en papel que había implementado luego del incendio sufrido en parte de su edificio en abril pasado y reactivó el sistema de expediente electrónico, de acuerdo con el decreto municipal 1678, publicado este martes en el Boletín Oficial.

La comuna había dispuesto el regreso temporal al soporte papel como consecuencia de los daños ocasionados por el siniestro que afectó el sistema informático y de gestión documental. Posteriormente, otra norma autorizó el inicio de un proceso de reconstrucción y consolidación de expedientes digitales para recuperar información perdida entre los últimos respaldos técnico disponibles y la fecha del siniestro.

El incendio ocurrió el 14 de abril en el tercer piso del edificio municipal y causó graves daños, especialmente en el data center, en las áreas de presupuesto, patrimonio y un depósito de compras. La afectación generó impacto en la realización de trámites y pagos vinculados a tasas municipales, incluyendo servicios a la propiedad, derechos de comercio, tasas administrativas, obras privadas, cementerio y multas de tránsito, entre otros.

La nueva medida de la Municipalidad de Guaymallén

La medida tomada por el intendente Marcos Calvente implica el retorno del sistema de Expediente Electrónico denominado "Kiltex", que volverá a utilizarse para todas las actuaciones administrativas del municipio. Según estableció el decreto desde el 21 de mayo los nuevos expedientes y aquellos que deban reconstruirse deberán iniciarse y tramitarse íntegramente en formato digital.

Esta reanudación estará acompañada por la implementación de un Manual Operativo de Reconstrucción de Expedientes Administrativos, que fija los procedimientos técnicos y administrativos para recuperar documentación afectada por el incidente informático. El objetivo es garantizar la continuidad jurídica de los expedientes, preservar la integridad de los datos y mantener la validez de las actuaciones ante organismos de control y auditoría.

Asimismo, Guaymallén dispuso que todos los expedientes concluidos en papel deberán ser digitalizados e incorporados al sistema electrónico. Además, se autorizó la reconstrucción de expedientes digitales cuando resulte necesaria para asegurar la continuidad administrativa y la correcta registración de actuaciones.

El decreto también obliga a cada secretaría y dirección municipal a designar responsables operativos encargados de la carga, control y seguimiento de la documentación digital. A su vez, la Dirección de Innovación y Atención al Vecino será la autoridad encargada de coordinar, supervisar y emitir instrucciones complementarias para el funcionamiento del sistema.

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