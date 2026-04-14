Tras el incendio, Guaymallén vuelve al papel y suspende pagos digitales

El Municipio de Guaymallén declaró la emergencia administrativa, tecnológica y operativa luego del incendio ocurrido en el edificio comunal , que afectó sistemas informáticos clave y parte de la infraestructura de datos.

Desde el Municipio informaron que la medida tiene como objetivo garantizar el funcionamiento general y acelerar la recuperación de los sistemas dañados, procurando no interrumpir los servicios esenciales. En ese sentido, llevaron tranquilidad a los vecinos al asegurar que continúan operativos servicios básicos como la recolección de residuos, mantenimiento y atención territorial.

Sin embargo, debido al impacto en los sistemas digitales, se encuentra suspendida de manera temporal la realización de trámites y pagos vinculados a tasas municipales. Esto incluye servicios a la propiedad, derechos de comercio, tasas administrativas, obras privadas, cementerio y multas de tránsito, entre otros.

Para sostener la actividad administrativa, se dispuso de forma excepcional el retorno al sistema de expedientes en formato papel , mientras se avanza en la restitución de la operatoria digital. Además, el decreto habilita contrataciones directas por razones de urgencia, con el objetivo de agilizar la recuperación tecnológica.

En cuanto a los daños, las evaluaciones continúan en curso, aunque se indicó que el impacto quedó circunscripto al tercer piso del edificio, gracias al rápido accionar de los equipos de emergencia.

Respecto a las causas, peritos especializados trabajan en determinar el origen del incendio. Si bien aún no hay conclusiones definitivas, la principal hipótesis apunta a una falla eléctrica en el data center municipal. Los resultados técnicos podrían conocerse en las próximas 48 horas.

Por último, desde la comuna señalaron que ya se iniciaron tareas de limpieza y reorganización interna, mientras se avanza en la restitución progresiva de los servicios digitales, cuya normalización será informada a través de los canales oficiales.

En paralelo, durante este martes habrá atención restringida en el edificio municipal debido a las tareas posteriores al incendio y las pericias técnicas. “Las dependencias externas no contarán con sistema, por lo que funcionarán con guardias mínimas”, indicaron, al tiempo que pidieron disculpas a los vecinos por las molestias ocasionadas.