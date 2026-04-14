Grave incendio en la Municipalidad de Guaymallén: atención resentida

Un grave incendio afectó las instalaciones de la Municipalidad de Guaymallén en el tercer piso del edificio comunal, donde el fuego causó graves daños, sobre todo en la data center, afectando también a las áreas de presupuesto y patrimonio, por lo que hoy la atención está resentida.

El siniestro se originó en horas de la madrugada y los bomberos de distintos cuarteles trabajaron hasta las 4 de este martes.

Quiso prender fuego la casa con su familia adentro y generó una escena de desesperación

Desde la Comuna informaron, a primera hora de hoy, que la atención está resentida en algunas áreas del Municipio, sobre todo, por la caída del sistema.

Según las primeras informaciones, el fuego comenzó cerca de la 1.30 en el tercer piso, afectando al sector oeste.

El fuego causó daños en la data center, afectando a presupuesto, patrimonio y un depósito de compras, dijeron desde el Municipio.

“Hasta el momento, lo único que sabemos es que el daño en los equipos del data center es total”, afirmaron desde la Municipalidad de Guaymallén mediante un comunicado interno enviado a todos los trabajadores.

En base a esto, al menos en las primeras horas de la mañana está resentida la atención en algunas áreas. En ese sentido, se confirmó que “las dependencias externas no tendrán sistema, por lo que funcionarán con guardias mínimas”.

Las causas del incendio en la Municipalidad de Guaymallén

Los trabajos en el edificio de calle Libertad, en Guaymallén, se extendieron durante toda la madrugada y de acuerdo a las primeras pericias, se cree que el incendio se originó por un cortocircuito.

En ese sentido, las autoridades de la Municipalidad de Guaymallén aguardan por un adelanto de las pericias realizadas por Bomberos y Científica.

Se estima que a media mañana habrá declaraciones de algunos funcionarios del Municipio.