14 de abril de 2026
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Incendio

Grave incendio en la Municipalidad de Guaymallén: atención resentida

El incendio se originó en la madrugada en el sector oeste del tercer piso de la Municipalidad de Guaymallén.

Grave incendio en la Municipalidad de Guaymallén.&nbsp;

Grave incendio en la Municipalidad de Guaymallén. 

 Por Pablo Segura

Un grave incendio afectó las instalaciones de la Municipalidad de Guaymallén en el tercer piso del edificio comunal, donde el fuego causó graves daños, sobre todo en la data center, afectando también a las áreas de presupuesto y patrimonio, por lo que hoy la atención está resentida.

El siniestro se originó en horas de la madrugada y los bomberos de distintos cuarteles trabajaron hasta las 4 de este martes.

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Según las primeras informaciones, el fuego comenzó cerca de la 1.30 en el tercer piso, afectando al sector oeste.

El fuego causó daños en la data center, afectando a presupuesto, patrimonio y un depósito de compras, dijeron desde el Municipio.

“Hasta el momento, lo único que sabemos es que el daño en los equipos del data center es total”, afirmaron desde la Municipalidad de Guaymallén mediante un comunicado interno enviado a todos los trabajadores.

En base a esto, al menos en las primeras horas de la mañana está resentida la atención en algunas áreas. En ese sentido, se confirmó que “las dependencias externas no tendrán sistema, por lo que funcionarán con guardias mínimas”.

Las causas del incendio en la Municipalidad de Guaymallén

Los trabajos en el edificio de calle Libertad, en Guaymallén, se extendieron durante toda la madrugada y de acuerdo a las primeras pericias, se cree que el incendio se originó por un cortocircuito.

En ese sentido, las autoridades de la Municipalidad de Guaymallén aguardan por un adelanto de las pericias realizadas por Bomberos y Científica.

Se estima que a media mañana habrá declaraciones de algunos funcionarios del Municipio.

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