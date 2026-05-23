23 de mayo de 2026
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Incendio

Desgarrador incendio en General Alvear: una familia necesita colaboración

Un incendio destruyó una casa en barrio El Parque, de General Alvear. La familia perdió todo y necesita ayuda solidaria de toda la comunidad.

Desgarrador incendio en General Alvear: una familia necesita colaboración

Desgarrador incendio en General Alvear: una familia necesita colaboración

Por Sitio Andino Policiales

Durante la mañana de este sábado, un grave incendio afectó una vivienda ubicada en el barrio El Parque, en la intersección de las calles Sargento Medina y San Juan, en General Alvear. Las llamas provocaron pérdidas totales y ahora la familia damnificada solicita la colaboración solidaria de la comunidad.

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Familia de General Alvear perdió todo en un incendio y solicita ayuda solidaria

TVA General Alvear estuvo en el lugar del hecho y dialogó con Ariel, familiar de la propietaria de la vivienda. “Hoy salimos temprano con mi papá a buscar leña y mi mamá, de 82 años, quedó sola en la casa. Habían dejado encendida la estufa y eso provocó el incendio”.

Ella alcanzó a salir, pese a que es inválida, y afortunadamente no le pasó nada. Cuando llegamos, estaba todo quemado. Lo que pedimos es que, quien pueda, done colchones y frazadas. En la casa se perdió todo. Los bomberos fueron los primeros en llegar y lograron apagar el fuego. Desde la Municipalidad nos dijeron que el martes van a arreglar el techo y otras partes dañadas, además de aportar materiales para la reconstrucción”.

Embed - #EnVivoTVA | INCENDIO: PÉRDIDAS TOTALES EN UNA VIVIENDA DE B° EL PARQUE En la mañana de este sábado, un voraz #incendio provocó perdidas totales en una vivienda ubicada en Prolongación Sargento Medina y San Juan, B° El Parque. Ariel relató a #TVAGeneralAlvear que su mamá (82) se encontraba sola en el interior cuando el fuego de la estufa se propagó y quemó toda la casa. Afortunadamente, pese a su discapacidad por invalidez, logró salir del inmueble y se encuentra fuera de peligro. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse a los teléfonos (2625) 511136 o (2625) 433389 o transferir al alias pamela.garciamp | TVA General Alvear

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse a los teléfonos (2625) 511136 o (2625) 433389, o realizar una transferencia al alias: pamela.garciamp.

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