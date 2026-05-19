19 de mayo de 2026
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Incendio

Un incendio destruyó una cabaña en San Carlos: mirá los videos

Un incendio causó pérdidas totales en una conocida cabaña de La Consulta, en San Carlos. No hubo heridos.

Importante incendio en San Carlos. (Foto ilustrativa)

Importante incendio en San Carlos. (Foto ilustrativa)

 Por Pablo Segura

Un importante incendio generó preocupación en San Carlos luego de que una cabaña ubicada dentro de la comunidad musulmana de La Consulta fuera consumida completamente por las llamas, aunque afortunadamente no hubo que lamentar heridos durante el siniestro.

El hecho ocurrió en la noche del lunes en un predio aledaño a la capilla situada en el ingreso al distrito La Consulta, en San Carlos.

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De acuerdo con la información suministrada por la Jefatura de la Policía Departamental, el incendio se registró en una de las construcciones pertenecientes a la comunidad musulmana y habría sido provocado por el calor propagado desde una estufa.

Terrible incendio en una cabaña San Carlos: los detalles

Las llamas avanzaron rápidamente sobre la estructura, causando daños totales en la cabaña afectada. Ante la magnitud del siniestro, trabajaron en el lugar efectivos de Bomberos de la Policía de Mendoza, Bomberos Voluntarios y personal de Defensa Civil, quienes realizaron tareas para contener el fuego y evitar que se propagara hacia otros sectores del predio.

El operativo demandó un importante despliegue de recursos debido a la intensidad del incendio en San Carlos. Afortunadamente, no trascendió la existencia de personas heridas como consecuencia del hecho.

Las primeras pericias apuntan a que el foco ígneo se originó por la elevada temperatura generada por una estufa, aunque las actuaciones continúan para determinar con precisión cómo comenzó el fuego.

El episodio causó conmoción entre integrantes de la comunidad y vecinos de La Consulta, una zona donde el complejo religioso y cultural es ampliamente conocido. Mientras tanto, las autoridades continúan evaluando los daños ocasionados por el incendio y recopilando información para avanzar con la investigación correspondiente.

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