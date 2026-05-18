La Fiscalía apeló el fallo contra Walter Bento y busca endurecer la condena

Ahora será la Cámara Federal de Casación Penal la que deberá revisar tanto los cuestionamientos de la defensa

La histórica condena contra el exjuez federal Walter Bento ya ingresó en una nueva etapa judicial. Además de la apelación presentada por la defensa , la Fiscalía recurrió ante la Cámara Federal de Casación Penal para cuestionar varios aspectos del fallo que condenó al exmagistrado a 18 años de prisión por corrupción judicial.

La presentación fue encabezada por el fiscal federal Dante Vega y apunta a revisar puntos que, según la acusación, debieron resolverse con mayor severidad en la sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal Nº2 de Mendoza.

La defensa de Bento apeló la sentencia y la megacausa entra en una nueva etapa

Entre los principales ejes de la apelación, la Fiscalía cuestionó las prescripciones y absoluciones parciales que beneficiaron a Bento durante el juicio. El Ministerio Público sostiene que algunos delitos no debían considerarse prescriptos porque el cálculo de los plazos debía incluir la pena de inhabilitación prevista para funcionarios públicos, lo que extendería los tiempos legales de persecución penal.

Otro de los puntos centrales del recurso es el decomiso de bienes . Los fiscales rechazaron que el tribunal haya excluido del decomiso la vivienda ubicada en el barrio Palmares y un Audi Q5 perteneciente al entorno familiar de Bento. La acusación considera que esos bienes también deben pasar al Estado, aunque propuso garantizar un derecho de habitación para el hijo con discapacidad del exjuez.

juicio walter bento, fotogaleria.jpg La Fiscalía recurrió ante la Cámara Federal de Casación Penal para cuestionar varios aspectos del fallo. Foto: Yemel Fil

La Fiscalía además reclamó que no se aplicara el agravante de "funcionario público" en el delito de lavado de activos a Marta Boiza y Nahuel Bento, ambos condenados en la causa. Según el planteo, los dos tenían vinculación funcional con el Poder Judicial y eso debía impactar en la calificación penal.

El cuestionamiento sobre las penas aplicadas

También hubo cuestionamientos sobre las penas aplicadas a otros integrantes de la estructura condenada. El Ministerio Público Fiscal advirtió supuestas inconsistencias en la individualización de sanciones y señaló, por ejemplo, que no se impuso la inhabilitación correspondiente al excomisario José Gabriel Moschetti, pese a que el tribunal dio por acreditado un abuso funcional.

La condena contra Bento fue considerada histórica por el volumen de la pena y por tratarse de uno de los casos de corrupción judicial más resonantes del país. El exjuez fue hallado culpable como jefe de una asociación ilícita dedicada al cobro de coimas a cambio de beneficios procesales, además de delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y falsedad ideológica.

Ahora será la Cámara Federal de Casación Penal la que deberá revisar tanto los cuestionamientos de la defensa como la apelación fiscal, en una instancia clave que podría modificar aspectos sustanciales del fallo.