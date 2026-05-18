18 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Loan Danilo Peña

Caso Loan Peña: la Justicia inspeccionará el naranjal donde desapareció el niño

A casi dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes, la Justicia Federal recorrá parcialmente los lugares donde el niño fue visto por última vez.

El niño de cinco años fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en el paraje El Algarrobal

El niño de cinco años fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en el paraje El Algarrobal

Por Sitio Andino Policiales

La Justicia Federal de Corrientes llevará adelante este martes una inspección ocular en distintos puntos considerados relevantes dentro de la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña. El niño de cinco años fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en el paraje El Algarrobal, en la localidad correntina de 9 de Julio.

La medida judicial abarcará el naranjal donde Loan fue visto por última vez, la vivienda de su abuela Catalina y el Hotel Despertar del Iberá, sitio en el que se habrían alojado algunos de sus primos tras la desaparición.

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Una reconstrucción parcial del caso

Fuentes judiciales indicaron a Noticias Argentinas que el procedimiento forma parte de una reconstrucción parcial de los hechos y tendrá como objetivo que el Tribunal Federal obtenga una visión directa de los escenarios vinculados a la causa.

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La familia de Loan espera encontrarlo con vida

La familia de Loan espera encontrarlo con vida

Según explicaron, la diligencia permitirá analizar en detalle las características del lugar, las distancias entre los distintos puntos y los tiempos de desplazamiento. Estos aspectos son considerados fundamentales para las futuras declaraciones testimoniales y la valoración de las pruebas incorporadas al expediente.

Además, los magistrados también recorrerán el sector donde apareció uno de los botines del menor, elemento que la investigación sospecha que habría sido "plantado" por el ex comisario Walter Maciel, quien estuvo a cargo de la búsqueda en las primeras horas posteriores a la desaparición.

Cuándo comenzará el juicio

El debate oral por el caso comenzará el próximo 16 de junio y estará a cargo de los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco. También participarán los fiscales federales de Corrientes, Carlos Schaeffer y Tamara Ahimara Pourcel.

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El debate oral por el caso comenzará el próximo 16 de junio.

El debate oral por el caso comenzará el próximo 16 de junio.

En el banquillo de los acusados estarán la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava, el ex capitán de la Armada Carlos Pérez, la tía del niño Laudelina Peña, su pareja Antonio Bernardino Benítez, además de Mónica del Carmen Millapi, Daniel “Fierrito” Ramírez y el ex comisario Walter Maciel. Todos ellos serán juzgados por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan.

Los otros imputados en la causa

En paralelo, otro grupo de acusados enfrentará cargos por presunto entorpecimiento de la investigación, falso testimonio y usurpación de títulos, entre otros delitos.

En esa nómina figuran Federico Rossi Colombo, Nicolás Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.

La inspección de este martes es considerada una de las medidas previas más importantes antes del inicio del juicio oral, en una causa que mantiene en vilo al país desde hace casi un año.

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