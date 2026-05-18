18 de mayo de 2026
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Ruta Nacional 40

El Gobierno nacional recortó fondos para obras en la Ruta Nacional 40, una de las más deterioradas

El Gobierno nacional redujo el prespuesto para intervenir diversas rutas, entre ellas la Ruta Nacional 40, que conecta el sur provincial con la Patagonia.

El Gobierno nacional recortó fondos para obras en la Ruta Nacional 40, una de las más deterioradas.

El Gobierno nacional recortó fondos para obras en la Ruta Nacional 40, una de las más deterioradas.

Por Sitio Andino Política

Pese a los históricos reclamos, el Gobierno nacional recortó fondos para obras en la Ruta Nacional 40. Una de las trazas en peores condiciones es la que va hacia el sur, clave en la conexión entre la provincia de Mendoza y la Patagonia. La gestión de Javier Milei realizó un ajuste presupuestario en diversas áreas, entre ella, la infraestructura vial.

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En el caso de Mendoza, se vio afectada en $940 millones para obras de seguridad en corredores nacionales y para mantenimiento y reparación de “obras de arte”, es decir, puentes, viaductos, alcantarillas, muros de contención y túneles.

Recorte de fondos para mantenimiento de la Ruta Nacional 40

El ajuste alcanzó tareas rutinarias de conservación vial, con una baja superior a $767 millones, y recortó otros $574 millones destinados al mantenimiento del tramo de Ruta Nacional 40 que conecta con la Ruta Nacional 143, clave para el sur mendocino.

La RN 40 se encuentra en muy malas condiciones en diversos sectores de su extensa traza y en reiteradas oportunidades la Provincia le reclamó al Gobierno que intervenga la traza para, no solo mejorar la calzada, sino también las condiciones de seguridad vial para poder transitar por el sur de Mendoza y viajar hacia la Patagonia.

Ruta 40 sur

Mendoza negocia bonos con Nación para reactivar obras

En este escenario, el Gobierno de Mendoza analiza alternativas financieras para reactivar obras viales que hoy están paralizadas, como la implementación de un sistema de pago mediante bonos destinado a las empresas contratistas, según comentó el ministro de Gobierno, Natalio Mema, en diálogo con Aconcagua Radio.

Si bien la Nación pensó originalmente en estos títulos para cancelar deudas preexistentes, la propuesta de la Provincia busca ampliar su utilización. Frente a las comparaciones con las cuasimonedas utilizadas en crisis anteriores, el funcionario destacó que, a nivel nacional, son las propias empresas constructoras las que solicitaron la entrega de estos instrumentos financieros.

La otra ruta que va hacia el sur y que también es parte del ajuste

La Ruta Nacional 151 es otra vía de acceso a diferentes lugares turísticos de la Patagonia, como también a zonas mineras, donde destaca el yacimiento Vaca Muerta, ya que vincula La Pampa, Neuquén y Río Negro. Sin embargo, un camino que podría llevar a miles de mendocinos hacia el sur, permanece sin mantenimiento desde hace años, con calzadas con pozos, piedras y deformaciones.

Los reclamos por el deterioro de la RN 151 llevan años y se intensificaron en los últimos meses. Frente a la falta de respuestas, los gobiernos de La Pampa y Río Negro le solicitaron a la Nación el traspaso del control de la traza para poder intervenirla con recursos provinciales, en una estrategia similar a la aplicada en Mendoza con distintos tramos de las rutas 7, 40 y 143.

Ruta Nacional 151
Ruta Nacional 151.

Ruta Nacional 151.

En ese sentido, el gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck, anunció el acuerdo con el Ejecutivo para asumir la gestión de la 151. Esto sucedió luego de que presentara un amparo judicial para que Vialidad Nacional realice tareas de bacheo entre el km 113 y el límite con La Pampa, algo que no alcanza para resolver años de abandono.

En el caso de La Pampa, la reducción presupuestaria impactó de manera directa sobre la Ruta Nacional 151. Según se informó, se recortaron $256.271.410 destinados a las tareas de mantenimiento y conservación de esa vía clave para la conexión con el sur del país.

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