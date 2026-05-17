Tras el paso de Adorni por Mendoza, qué opinan los mendocinos de la situación del jefe de Gabinete

La visita de Manuel Adorni a Mendoza , que llegó con una importante agenda vinculada a inversiones y energía , terminó teniendo un impacto negativo, al menos en la web . Un informe de la consultora Opinión —que analizó el impacto político, digital y social del paso del funcionario por la provincia— reveló que la investigación por presunto enriquecimiento ilícito dominó la conversación pública y dejó en segundo plano los anuncios .

El momento viral, su silencio y el ruido político: qué se dijo en el país sobre el paso de Adorni por Mendoza

Uno de los datos más contundentes que surge de la encuesta provincial es que el 44,4% de los mendocinos considera que Adorni “debe ser echado ya” , mientras que otro 4,2% cree que debería ser apartado de manera preventiva. Es decir, casi la mitad de los consultados plantea directamente su salida del Gobierno .

En contraposición, el 40,3% opina que debe continuar hasta que la Justicia avance , y apenas un 11,1% cree que se trata de una operación política . El dato no es menor: el tradicional “blindaje” del electorado libertario —que en Mendoza es uno de los más fieles del país— aparece debilitado frente a este caso .

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El estudio también midió el efecto sobre la narrativa anticorrupción del oficialismo, uno de los pilares de Javier Milei. Allí aparece otro dato sensible: casi seis de cada diez mendocinos creen que el caso Adorni afecta ese discurso.

37,5%: “Sí, al final también son casta”

21,9%: “Sí, me defraudaron”

Del otro lado, un 32,3% sostiene que Milei actúa correctamente. El informe advierte que el problema ya no se limita al funcionario, sino que empieza a tensionar la credibilidad del propio Gobierno.

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Qué buscaron los mendocinos en la red durante la visita de Manuel Adorni

El informe también analizó el comportamiento digital en Mendoza y los resultados son claros: la agenda de gestión no logró instalarse y el foco siguió puesto en la causa judicial, más que en la inauguración del imponente Parque Solar El Quemado, o en el anuncio de que PSJ Cobre Mendocino ingresará al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Las búsquedas en Google vinculadas a Adorni, surgidas desde Mendoza, se concentraron en términos como:

“imputación”

“enriquecimiento ilícito”

“hermano”

Mientras tanto, conceptos como “parque solar”, “energía” o “desarrollo” tuvieron escasa relevancia.

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El pico de interés se dio durante el acto oficial y algunas horas después, impulsado por la cobertura mediática de la actividad institucional desarrollada en Las Heras. Sin embargo, la agenda oficial perdió capacidad para ordenar el eje de discusión pública, salpicada por lo que ocurre en tribunales.

¿Reacciones positivas o negativas de la visita de Adorni a Mendoza?

El monitoreo en redes también arrojó un dato relevante: Mendoza tuvo un clima digital más adverso que el promedio nacional. En la provincia, 34,7% de las menciones sobre el acto fueron negativas, 62,8% neutrales y 2,5% positivas. A nivel país, en cambio, el tono negativo fue menor (24,4% negativas, 74,2% neutrales, y 1,4% positivas). El informe evalúa que el conflicto “se territorializó” y absorbió gran parte de la conversación política local.

El impacto también empieza a proyectarse sobre el Presidente. En Mendoza, el 44,1% de las menciones sobre Milei en la última semana fueron negativas, y en una parte de ellas aparece vinculado directamente al caso Adorni. Además, el estudio señala que la negatividad se irradió hacia otros dirigentes, como los funcionarios mendocinos que participaron de la actividad.

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En contrapartida, las declaraciones previas del intendente de Las Heras Francisco Lo Presti, quien pidió la renuncia de Adorni hasta que se esclarezca su situación, tuvieron un rebote positivo entre 57% de los encuestados, que coincidieron con la posición del jefe comunal de extracción radical.

La conclusión del informe es contundente: la visita de Adorni no logró instalar gestión y terminó dominada por el escándalo personal. El caso, advierten desde la consultora de Lucas Inostroza, empieza a erosionar uno de los activos más importantes del oficialismo: su legitimidad moral y el discurso anticasta.

Aunque el apoyo libertario se mantiene fuerte en sectores jóvenes, el escenario que emerge en Mendoza muestra una erosión progresiva que ya excede al funcionario acusado y empieza a impactar en todo el esquema político del Gobierno.