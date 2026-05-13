Francisco Lo Presti pidió la renuncia de Manuel Adorni y cuestionó su visita a Mendoza

El jefe comunal de Las Heras no quiere saber nada con la llegada del funcionario nacional. Foto: Yemel Fil

El intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti , cuestionó la visita a Mendoza del jefe de Gabinete Manuel Adorni , quien estará presente en la inauguración del Parque Solar El Quemado . El jefe comunal que será anfitrión de la actividad oficial este jueves aseguró que el funcionario nacional “debería presentar la renuncia indeclinable” y continuar su defensa judicial.

En una entrevista con el programa "Hermoso Caos" de Aconcagua Radio , el intendente —miembro de Cambia Mendoza, espacio aliado de La Libertad Avanza en la provincia— consideró que la presencia de Adorni en el acto “desvía la atención” de un hecho clave para el país .

La querella denunció un intento de "silenciar y desacreditar" a la denunciante en el caso D'Agostino

La Justicia imputó al hermano de Adorni por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito

“ Debería evitar este tipo de actos públicos ”, sostuvo Lo Presti, y profundizó: “Se termina hablando de él y no de lo que se está inaugurando” .

Francisco Lo Presti: “Adorni debería presentar la renuncia indeclinable”

El intendente fue más allá y planteó que la situación del funcionario nacional ya afecta el funcionamiento institucional. “Por la situación que está atravesando, debería presentar la renuncia indeclinable, no esperar que el presidente (Javier Milei) se la pida”, afirmó.

En ese sentido, remarcó el rol clave de un jefe de Gabinete dentro del esquema institucional, y cómo las polémicas que rodeal al actual acfetan directamente a la gestión. “Es el puente entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, y hoy se generan cortocircuitos”, razonó.

Para Lo Presti, este escenario provoca un desgaste innecesario en el Gobierno nacional. “Se pierde el diálogo y se desvía la atención de temas importantes como este proyecto”, dijo en referencia al parque solar, el primer proyecto del país implementado bajo el paraguas del Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI).

Voces de gestion, las heras, francisco lo presti.jpg Francisco Lo Presti será anfitrión durante la visita de Manuel Adorni a Las Heras. Foto: Yemel Fil

Cómo impacta al Gobierno de Mendoza la visita de Manuel Adorni

A pesar de sus críticas, el intendente buscó despegar al Ejecutivo provincial de la controversia y dejó en claro que la visita de Adorni no afecta al Gobierno de Mendoza.

“Mendoza tiene su impronta y autonomía”, explicó, y aclaró que la recepción de funcionarios nacionales responde a una cuestión institucional.

No obstante, insistió en que su postura es personal: “Es mi punto de vista, no lo que corresponde hacer protocolarmente”.

Manuel Adorni 145° Informe de Gestión 29 04 2026 jefe de gabinete Manuel Adorni llegará a Mendoza junto a Luis Caputo y Horacio Marín. Foto: Jefatura de Gabinete (@Jefatura_Ar en X)

El Parque Solar El Quemado de Las Heras, un hito del RIGI

Más allá de la polémica política, Lo Presti destacó la importancia de la inauguración del Parque Solar El Quemado, ubicado en Jocolí, y lo definió como “un hito para el país”.

Se trata del primer proyecto en Argentina impulsado bajo el RIGI y también el primero en completarse. “Es un orgullo que se haya desarrollado en Las Heras y que se haya terminado en tiempo y forma”, remarcó.

Parque solar fotovoltaico El Quemado, YPF Luz, Emesa, es la primera inversión de energía renovable (RIGI). Las Heras El Parque Solar El Quemado ya abastece a unos 230 mil usuarios en Mendoza. Foto: YPF Luz

El parque, impulsado por YPF Luz, ya genera energía para más de 230.000 hogares y se integra al sistema interconectado nacional, aportando energías limpias.

El jefe comunal también subrayó el impacto estructural que tendrá la obra en la provincia. “Permite ampliar la matriz energética y posiciona a Mendoza a la vanguardia en energías renovables”, explicó.

Según detalló, con este desarrollo la provincia alcanza niveles cercanos a los 700 megawatts de generación limpia, consolidando su crecimiento en el sector. Además, destacó que el proyecto refuerza una política de Estado vinculada a la inversión y la sustentabilidad, en línea con los objetivos del RIGI.