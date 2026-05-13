13 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Francisco Lo Presti

Francisco Lo Presti pidió la renuncia de Manuel Adorni y cuestionó su visita a Mendoza

El intendente de Las Heras sostuvo que el jefe de Gabinete “debería dar un paso al costado” y advirtió que su presencia en Mendoza opacará la inauguración del parque solar El Quemado.

El jefe comunal de Las Heras no quiere saber nada con la llegada del funcionario nacional.
El jefe comunal de Las Heras no quiere saber nada con la llegada del funcionario nacional. Foto: Yemel Fil

En una entrevista con el programa "Hermoso Caos" de Aconcagua Radio, el intendente —miembro de Cambia Mendoza, espacio aliado de La Libertad Avanza en la provincia— consideró que la presencia de Adorni en el acto “desvía la atención” de un hecho clave para el país.

Lee además
De acuerdo con la denuncia, el funcionario habría cancelado el préstamo en apenas doce meses

La Justicia imputó al hermano de Adorni por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito
La querella cuestionó un audio incorporado al expediente y la utilización de testigos.

La querella denunció un intento de "silenciar y desacreditar" a la denunciante en el caso D'Agostino

Debería evitar este tipo de actos públicos”, sostuvo Lo Presti, y profundizó: “Se termina hablando de él y no de lo que se está inaugurando”.

Embed

Francisco Lo Presti: “Adorni debería presentar la renuncia indeclinable”

El intendente fue más allá y planteó que la situación del funcionario nacional ya afecta el funcionamiento institucional. “Por la situación que está atravesando, debería presentar la renuncia indeclinable, no esperar que el presidente (Javier Milei) se la pida”, afirmó.

En ese sentido, remarcó el rol clave de un jefe de Gabinete dentro del esquema institucional, y cómo las polémicas que rodeal al actual acfetan directamente a la gestión. “Es el puente entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, y hoy se generan cortocircuitos”, razonó.

Para Lo Presti, este escenario provoca un desgaste innecesario en el Gobierno nacional. “Se pierde el diálogo y se desvía la atención de temas importantes como este proyecto”, dijo en referencia al parque solar, el primer proyecto del país implementado bajo el paraguas del Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI).

Voces de gestion, las heras, francisco lo presti.jpg
Francisco Lo Presti será anfitrión durante la visita de Manuel Adorni a Las Heras.

Francisco Lo Presti será anfitrión durante la visita de Manuel Adorni a Las Heras.

Cómo impacta al Gobierno de Mendoza la visita de Manuel Adorni

A pesar de sus críticas, el intendente buscó despegar al Ejecutivo provincial de la controversia y dejó en claro que la visita de Adorni no afecta al Gobierno de Mendoza.

Mendoza tiene su impronta y autonomía”, explicó, y aclaró que la recepción de funcionarios nacionales responde a una cuestión institucional.

No obstante, insistió en que su postura es personal: “Es mi punto de vista, no lo que corresponde hacer protocolarmente”.

Manuel Adorni 145° Informe de Gestión 29 04 2026 jefe de gabinete
Manuel Adorni llegará a Mendoza junto a Luis Caputo y Horacio Marín.

Manuel Adorni llegará a Mendoza junto a Luis Caputo y Horacio Marín.

El Parque Solar El Quemado de Las Heras, un hito del RIGI

Más allá de la polémica política, Lo Presti destacó la importancia de la inauguración del Parque Solar El Quemado, ubicado en Jocolí, y lo definió como “un hito para el país”.

Se trata del primer proyecto en Argentina impulsado bajo el RIGI y también el primero en completarse. “Es un orgullo que se haya desarrollado en Las Heras y que se haya terminado en tiempo y forma”, remarcó.

Parque solar fotovoltaico El Quemado, YPF Luz, Emesa, es la primera inversión de energía renovable (RIGI). Las Heras
El Parque Solar El Quemado ya abastece a unos 230 mil usuarios en Mendoza.

El Parque Solar El Quemado ya abastece a unos 230 mil usuarios en Mendoza.

El parque, impulsado por YPF Luz, ya genera energía para más de 230.000 hogares y se integra al sistema interconectado nacional, aportando energías limpias.

El jefe comunal también subrayó el impacto estructural que tendrá la obra en la provincia. “Permite ampliar la matriz energética y posiciona a Mendoza a la vanguardia en energías renovables”, explicó.

Según detalló, con este desarrollo la provincia alcanza niveles cercanos a los 700 megawatts de generación limpia, consolidando su crecimiento en el sector. Además, destacó que el proyecto refuerza una política de Estado vinculada a la inversión y la sustentabilidad, en línea con los objetivos del RIGI.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lopresti_lh/status/2054652904997634540&partner=&hide_thread=false

Temas
Seguí leyendo

El Gobierno nacional suma una nueva prohibición para entrar a los estadios

El proyecto para explorar litio en el sur de Mendoza comenzó a debatirse en la Legislatura

Cruce en Alvear: el titular de la Cámara recogió el guante y le contestó a Hebe Casado, que lo trató de "mamarracho"

De prostíbulos vinculados a la trata a oficinas de género: la DGE recibió inmuebles decomisados

El oficialismo abre los debates de reforma electoral y modificación de la ley de Zonas Frías en comisiones

Programa Enlace: la Justicia avanza sobre irregularidades detectadas en Malargüe

Cómo reaccionó Milei y el Gobierno nacional tras la marcha universitaria

Miles de mendocinos marcharon en defensa de las universidades públicas

LO QUE SE LEE AHORA
Cruce en Alvear: el titular de la Cámara recogió el guante y le contestó a Casado que lo trató de mamarracho. video

Cruce en Alvear: el titular de la Cámara recogió el guante y le contestó a Hebe Casado, que lo trató de "mamarracho"

Las Más Leídas

A 30 años del crimen, el caso de Yoryi continúa presente en la memoria colectiva de Mendoza.

Fingieron un secuestro y terminaron confesando el crimen de su hijo: el caso que conmocionó Mendoza

Del subsidio al reintegro: qué cambió con las garrafas y cuánto se paga hoy

Subió el gas envasado en Mendoza: cuánto sale la garrafa y qué ayudas existen

Cruce en Alvear: el titular de la Cámara recogió el guante y le contestó a Casado que lo trató de mamarracho. video

Cruce en Alvear: el titular de la Cámara recogió el guante y le contestó a Hebe Casado, que lo trató de "mamarracho"

Terrible accidente vial en Palmira, cerca de la medianoche.

Accidente fatal en Palmira: uno de los conductores dio positivo en alcoholemia

Miles de personas se movilizaron por las universidades en todo el país.

Cómo reaccionó Milei y el Gobierno nacional tras la marcha universitaria