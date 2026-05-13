Los deudores alimentarios no podrán ingresar a partidos de fútbol en todo el país

Desde el Ministerio de Seguridad sostienen que la ampliación busca fortalecer las herramientas de prevención y control

A partir de este miércoles, el Gobierno nacional oficializó la ampliación del programa Tribuna Segura . Ahora, aquellas personas que se encuentren inscriptas en registros de deudores alimentarios morosos tendrán restringido el ingreso a los estadios de fútbol del país.

La decisión fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 429/2026 del Ministerio de Seguridad y amplía los criterios de aplicación del derecho de admisión en espectáculos deportivos. Según consignó Noticias Argentinas, la medida impactará sobre al menos 13.000 personas que integrarán el sistema nacional de control en eventos futbolísticos.

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La Ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, junto al Ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Giménez, y al Ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, firmaron un convenio para incorporar a los deudores alimentarios morosos al programa… pic.twitter.com/fZEcxdOrOH

La nueva normativa modifica el artículo 2° de la Resolución 354/2017, que regula las restricciones administrativas de concurrencia en espectáculos futbolísticos.

Con esta actualización, también quedarán alcanzadas por la prohibición de ingreso aquellas personas sobre las que pese una medida judicial o administrativa vinculada a su inscripción en el Registro Público de Alimentantes Morosos o su equivalente en las distintas jurisdicciones del país.

El texto oficial establece que la restricción permanecerá vigente "mientras continúe la situación que le dio origen"

Qué personas pueden ser incluidas en Tribuna Segura

Además de los deudores alimentarios, la resolución ratifica que podrán ser incorporadas al sistema de restricción aquellas personas que:

Estén imputadas, procesadas o condenadas por delitos vinculados a la violencia en espectáculos futbolísticos en el marco de la Ley 23.184.

Hayan cometido delitos dolosos con pena de prisión o reclusión y que representen un riesgo para la seguridad en eventos deportivos.

Participen en hechos contravencionales antes, durante o después de los partidos, entrenamientos o traslados de hinchas.

Protagonicen hechos violentos contra personas o bienes, o alteren el normal desarrollo de un encuentro.

Generen disturbios que afecten la seguridad, el tránsito o el orden público en manifestaciones o concentraciones.

Incurran en actos violentos durante los traslados hacia o desde los estadios.

Estén imputadas, procesadas o condenadas por delitos vinculados a la Ley de Estupefacientes.

Tribuna Segura amplía el control en el fútbol argentino

La incorporación de deudores alimentarios al programa ya había sido implementada en algunas provincias y municipios, pero ahora la medida tendrá alcance nacional a través del sistema de control que opera en los ingresos a los estadios del fútbol argentino.

Tribuna segura - 357654 La incorporación de deudores alimentarios al programa ya había sido implementada en algunas provincias y municipios.

Desde el Ministerio de Seguridad sostienen que la ampliación busca fortalecer las herramientas de prevención y control en espectáculos masivos, además de generar mecanismos de cumplimiento sobre obligaciones judiciales vigentes.