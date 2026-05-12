Mario y Tomás Pergolini: padre e hijo despidieron en sus respectivos programas a Beatriz, madre y abuela de ambos

El regreso de Mario Pergolini a la pantalla de Otro día perdido estuvo marcado por una sensibilidad poco habitual en el conductor. Luego de ausentarse por la muerte de su madre, Beatriz, el periodista se tomó unos minutos para agradecer el apoyo y confesar cómo transitó estos días de duelo familiar.

Fiel a su estilo, Pergolini intentó matizar el dolor con su característico humor ácido, aunque reconoció que la situación lo superó. “Pasé unos días difíciles, pero gracias por este recibimiento, gracias a todos los que se acercaron y me dejaron algún mensaje” , expresó al iniciar el ciclo, donde admitió con honestidad: “Este es el programa donde más he llorado en toda mi vida. Yo pensé que iba a estar bien, pero me quebré” .

Durante la charla con su equipo, el conductor bromeó sobre la ambientación de las salas velatorias: “¿Quién elige los cuadros de los velatorios? Son raros. Había uno de una casa con un puente. ¿Un puente que te lleva a dónde?” . Sin embargo, aclaró que el uso de la ironía es su mecanismo de defensa: “No lo pude evitar. Desde el momento uno. Es más fuerte que yo, pero creo que es la mejor forma de descomprimir” .

La herencia y la "deuda pendiente" de Tomás Pergolini

Por su parte, Tomás Pergolini también utilizó su espacio en el stream Esto no sucedió para homenajear a su abuela. Conmovido, destacó la fuerte personalidad de Beatriz: “Ella muy descaradamente decía que tenía un amor muy especial conmigo y que era su favorito enfrente de sus otros nietos. Era una señora que no le temía a nada”, recordó el joven conductor.

Tomás, quien recientemente comenzó a estudiar gastronomía, reveló el pesar que siente tras la partida: “Me quedó una minideuda pendiente: nunca le cociné”. Entre lágrimas, recordó los sabores que marcaron su infancia y la fortaleza de la mujer: “Mi abuela ha cocinado los mejores canelones que comí en mi vida. Ojalá yo pueda heredar el 10% de su entereza y de su fortaleza”.

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Una reflexión sobre el adiós en familia

El hijo del empresario concluyó con una sentida mirada sobre los vínculos y el final de la vida: “Siempre va a quedar algo por hacer, siempre vas a lamentar un poco no haber estado más, es normal. Sé que hasta el último momento pensé en ella y ella pensó en mí, y eso es algo muy lindo”.

Embed [STREAM] "Sé que hasta el último momento pensé en ella, y ella pensó en mí": Tomás Pergolini recordó a su abuela "Betty", quien murió y lo consideraba su nieto "favorito", y confesó haberle quedado una "mini deuda pendiente", porque nunca pudo cocinarle.



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La familia Pergolini, acostumbrada a un perfil de exposición mediática más combativo, mostró en esta oportunidad su costado más humano para despedir a la mujer que fue el pilar del clan. Las muestras de afecto de los seguidores no tardaron en llegar, acompañando a padre e hijo en este difícil momento que les toca atravesar frente a las cámaras.