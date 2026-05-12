La valija misteriosa revolucionó Gran Hermano 2026: qué encontraron los jugadores

Este lunes se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026 , el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, los “hermanitos” se llevaron una gran sorpresa al abrir la valija dorada misteriosa .

Hace unos días, Santiago del Moro ingresó a la casa de Gran Hermano para compartir una cena especial junto a todos los participantes. Sin embargo, en esta oportunidad no llegó solo: el conductor sorprendió a los “hermanitos” al entrar con una misteriosa valija dorada.

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Antes de retirarse, Del Moro anunció que dejaría la maleta en la casa y que, en el momento indicado, podrían abrirla. Finalmente, ese esperado instante llegó anoche, luego de la gala de eliminación. Fue entonces cuando el Big llamó a Titi, le indicó que buscara la llave y le dio la orden de abrir el candado frente a todos sus compañeros .

Embed - La valija que llevó Santiago Del Moro escondía el regreso de la “placa planta”

La valija se abrió lentamente, en medio de un clima cargado de tensión. Lo que encontraron en su interior sorprendió a todos: había una maceta con una planta artificial y una nota que escondía un anuncio clave.

Según reveló el mensaje, regresaba la “placa planta”, por lo que, desde ese mismo momento, todos los participantes quedaban automáticamente nominados.

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