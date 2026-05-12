12 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Provincia de Mendoza

"Deseo Sex" llega a Mendoza con una propuesta teatral sobre el deseo y la corporalidad

La obra se extrenará el 17 de mayo en el Teatro Sportsman de Godoy Cruz. Se trata de una experiencia inmersiva que explora el deseo desde el cuerpo y las emociones.

La obra propone al espectador salir del lugar pasivo tradicional para ingresar en una experiencia más sensorial que narrativa

La obra propone al espectador salir del lugar pasivo tradicional para ingresar en una experiencia más sensorial que narrativa

Por Sitio Andino MuchoShow

La escena cultural suma una nueva propuesta contemporánea con el estreno de "Deseo Sex". Se trata de una obra de danza teatro que desembarca por primera vez en la provincia de Mendoza con una experiencia escénica atravesada por el deseo, la corporalidad y las emociones humanas.

El estreno será el próximo sábado 17 de mayo a las 21.30 en el Teatro Sportsman, ubicado en Paso de los Andes 1634, en Godoy Cruz. Las entradas anticipadas ya se encuentran disponibles a través de EntradaWeb.

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Una experiencia corporal y emocional

Con dirección y coreografía de BBlinda Gomez y producción de Leo Fate Studio, la obra propone al espectador salir del lugar pasivo tradicional para ingresar en una experiencia más sensorial que narrativa, donde el cuerpo y el movimiento construyen un lenguaje propio.

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Se trata de una obra de danza teatro que desembarca por primera vez en la provincia de Mendoza

Se trata de una obra de danza teatro que desembarca por primera vez en la provincia de Mendoza

Sobre el escenario, seis intérpretes atraviesan distintos estados emocionales y físicos en una puesta que explora la atracción, la incomodidad, la vulnerabilidad, la libertad y el poder personal. Lejos de buscar el impacto desde lo explícito, la propuesta apunta a generar una experiencia íntima y reflexiva en quienes la observan.

Uno de los ejes centrales de la obra es la exploración del deseo desde una mirada humana y sin filtros. En ese recorrido, "Deseo Sex" evita ofrecer respuestas cerradas y, en cambio, abre interrogantes que atraviesan al público: ¿qué entendemos por deseo?, ¿cómo lo habitamos?, ¿qué nos incomoda y qué nos libera?.

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Uno de los ejes centrales de la obra es la exploración del deseo desde una mirada humana y sin filtros.

Uno de los ejes centrales de la obra es la exploración del deseo desde una mirada humana y sin filtros.

A partir de esas preguntas, la pieza encuentra su potencia artística y se posiciona como una de las nuevas apuestas de la escena contemporánea local, especialmente pensada para espectadores que buscan propuestas inmersivas y personales.

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