Qué fue lo más vendido en el primer día del Hot Sale 2026 y hasta cuándo hay tiempo para comprar online

En su primer día, qué fue lo más vendido en el Hot Sale 2026 y hasta cuándo hay tiempo para comprar online

El Hot Sale 2026 , uno de los eventos más importantes del comercio electrónico en Argentina , dejó un balance positivo en su primera jornada. El mayor pico de ventas se registró cerca del mediodía y, en el caso de Mendoza, la facturación creció un 41% en comparación con la edición del año pasado.

Según datos de Tiendanube, el ticket promedio en la provincia fue de $85.506 , lo que ubica a Mendoza en el puesto número cinco entre las plazas con mayor volumen de ventas durante el primer día del evento.

Arranca el Hot Sale 2026: todo lo que tenés que saber antes de comprar online

En cuanto a la demanda, los rubros más elegidos en la provincia fueron indumentaria (35%) , hogar y decoración (11%) y salud y belleza (10%) . El comportamiento de compra se mantuvo en línea con las tendencias nacionales, con una fuerte concentración en productos de uso cotidiano y renovación personal.

Entre los artículos más vendidos se destacaron remeras, camperas, pantalones, además de productos de cuidado personal como cremas corporales y faciales, junto con artículos para el hogar como pinturas y decoración.

Medios de pago: qué eligieron los usuarios

En relación a las formas de pago, la transferencia bancaria lideró con el 41%, seguida por las billeteras virtuales (21%) y la tarjeta de crédito (20%). En menor medida aparecieron la tarjeta de débito (8%) y otros medios de pago personalizados (10%).

A nivel nacional, la financiación más utilizada fue la compra en un solo pago (60%), seguida por tres cuotas (22%), seis cuotas (16%) y finalmente 12 o más pagos (5%), lo que muestra una preferencia por operaciones más inmediatas.

tarjeta de credito La financiación más utilizada fue la de un pago.

Electro y tecnología, el segmento que más crece

Otro de los datos relevantes del informe es el crecimiento del rubro electro y tecnología, que aumentó un 12,5% interanual. Aunque ocupa el quinto lugar en volumen de ventas, su expansión explica parte del buen desempeño general del Hot Sale.

Los productos más elegidos dentro de esta categoría fueron auriculares, relojes inteligentes, e-books y parlantes, con un ticket promedio de $225.364, el más alto del evento y con una suba del 30% interanual.

Hasta cuándo dura el Hot Sale 2026

El evento se extenderá hasta el miércoles 13 de mayo a las 23:59, con promociones en rubros como indumentaria, tecnología, viajes, salud, hogar, motos y autos.

El Hot Sale se consolida como una oportunidad concreta de ahorro, especialmente en productos de mayor valor. Sin embargo, también exige una compra informada: comparar precios, revisar condiciones y verificar ofertas reales sigue siendo clave para evitar confusiones en uno de los eventos más importantes del e-commerce argentino.