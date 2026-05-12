12 de mayo de 2026
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Bodega

ProMendoza llevó nueve bodegas a Miami para fortalecer exportaciones de vino argentino

Nueve bodegas mendocinas participaron en Vinexpo Americas, en Miami, para fortalecer exportaciones y ampliar su presencia en Estados Unidos.

Nuve bodegas de Mendoza se presentaron en Vinexpo Americas

Nuve bodegas de Mendoza se presentaron en Vinexpo Americas

Por Sitio Andino Economía

Nueve bodegas mendocinas participaron la última semana de abril en la feria internacional Vinexpo Americas, celebrada en Miami, en el marco de una misión comercial organizada por ProMendoza con el propósito de fortalecer la presencia del vino mendocino en el mercado estadounidense.

La delegación, encabezada por la presidenta del organismo, Patricia Giménez, y el responsable del área de vinos, Javier Rojas, desarrolló una agenda que combinó la participación en el evento ferial con visitas a actores clave del circuito comercial local.

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Nueve bodegas mendocinas mostraron sus vinos en Miami de la mano de ProMendoza

Nueve bodegas mendocinas mostraron sus vinos en Miami de la mano de ProMendoza

Una plataforma estratégica para el vino mendocino

Vinexpo Americas constituye uno de los encuentros más relevantes del sector vitivinícola y de bebidas espirituosas en el continente americano.

La convocatoria reúne a productores, importadores, distribuidores y especialistas de la industria, lo que lo convierte en una plataforma estratégica para establecer contactos comerciales y explorar nuevos mercados. La presencia mendocina en esta edición se inscribió en el marco de la alianza existente entre ProMendoza y Vinexposium, la empresa organizadora del evento.

Las bodegas que integraron la misión fueron A16, Los Haroldos, Finca Agostino, Andes Growers, Mi Terruño, Domiciano, Goyenechea, Jasmine Monet y Ricominciare Family Winery.

Expansión en el mercado estadounidense

Durante las jornadas de feria, cada una contó con una agenda de reuniones previamente coordinada, con posibilidad de concretar hasta veinte encuentros con importadores, con el objetivo de consolidar vínculos existentes e identificar nuevos distribuidores con alcance tanto regional como nacional en los Estados Unidos, un mercado ya consolidado para el vino argentino y que ofrece oportunidades de expansión.

En paralelo a Vinexpo Americas, las bodegas participaron de una serie de actividades orientadas a profundizar el conocimiento del mercado local. La agenda comenzó con una aproximación al denominado three-tier system, el esquema regulatorio que estructura la comercialización de bebidas alcohólicas en Estados Unidos en tres niveles diferenciados: importadores, distribuidores y puntos de venta final. La comprensión de este modelo resulta central para que los productores mendocinos identifiquen oportunidades concretas en cada etapa de la cadena comercial norteamericana.

Degustaciones y vínculos con importadores

La delegación visitó un hub logístico con capacidad de importación y distribución, donde pudo evaluar las condiciones operativas del mercado y explorar eventuales alianzas. También se realizó una presentación y degustación ante clientes de la importadora Greystone Partners Inc., en las instalaciones de la propia empresa, con el fin de dar a conocer el perfil de los vinos de cada bodega a compradores especializados.

El recorrido incluyó además instancias de trabajo en los dos canales principales de comercialización. Para el canal on trade, se organizó una degustación en el restaurante Carlyle, mientras que en jornadas previas se habían realizado actividades similares en un establecimiento sobre Ocean Drive, zona de alta circulación turística en Miami. Las acciones permitieron a las bodegas tomar contacto directo con las tendencias de consumo en el segmento gastronómico.

Miami, puerta de entrada para el vino argentino

Para el canal off trade, se llevó a cabo una visita a la cadena de licorerías Mega Liquors, con presencia en distintos puntos de la ciudad, lo que ofreció una visión concreta del comportamiento del consumidor minorista y de las posibilidades de posicionamiento para vinos de media y alta gama.

Desde ProMendoza señalaron que estas acciones se enmarcan en una estrategia sostenida de internacionalización de las bodegas provinciales. Miami es considerada un nodo logístico de primer orden para la distribución de vinos hacia distintos estados del país, por su infraestructura portuaria, su posición geográfica y la densidad de su red de importadores y distribuidores. En ese sentido, la misión apuntó a consolidar ese posicionamiento de Miami como puerta de entrada estratégica para el vino argentino en el mercado norteamericano.

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