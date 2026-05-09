9 de mayo de 2026
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Gladys La Bomba Tucumana

Por qué piden la expulsión de Gladys La Bomba Tucumana de Gran Hermano 2026

Un video de Gladys La Bomba Tucumana en Gran Hermano desató una fuerte polémica y las redes ya piden su expulsión del reality. Mirá de qué se trata.

Por qué piden la expulsión de Gladys La Bomba Tucumana de Gran Hermano 2026

Por qué piden la expulsión de Gladys La Bomba Tucumana de Gran Hermano 2026

 Por Juan Pablo Strappazzon

En las últimas horas, se viralizó en redes sociales un clip protagonizado por Gladys La Bomba Tucumana que desató una fuerte polémica entre los seguidores de Gran Hermano. A raíz de eso, muchos usuarios comenzaron a pedir su expulsión del reality.

La polémica frase de Gladys La Bomba Tucumana que desató pedidos de expulsión en Gran Hermano 2026

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Todo comenzó mientras Gladys La Bomba Tucumana mantenía una charla íntima con Yanina Zilli dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada. En medio de la conversación, la cantante lanzó una frase dirigida a Franco Zunino que rápidamente generó indignación entre los seguidores del reality.

La artista tucumana expresó “el pu... de Zunino”, comentario que muchos usuarios en redes sociales interpretaron como homofóbico. A partir de ese momento, las críticas no tardaron en multiplicarse y el fragmento comenzó a viralizarse en distintas plataformas.

Embed - AHORA: PIDEN LA EXPULSIÓN DE "LA BOMBA" DE GH

Incluso, la familia de Juanicar (encargada de administrar sus redes sociales mientras participa del programa) pidió públicamente la expulsión inmediata de la artista, al considerar que ese tipo de expresiones no deberían tener lugar dentro del reality.

Aunque el episodio abrió un fuerte debate entre los fanáticos del programa y dividió opiniones en redes, por el momento la producción de Gran Hermano no anunció sanciones ni tomó una decisión oficial sobre la continuidad de la cantante dentro de la competencia.

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