9 de mayo de 2026
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Gran Hermano

Se hunde en las encuestas de Gran Hermano y podría quedar eliminado este lunes

Este lunes se define al próximo eliminado de Gran Hermano 2026. Mirá quiénes están en riesgo en el reality y qué anticipan las encuestas del público.

Se hunde en las encuestas de Gran Hermano y podría quedar eliminado este lunes

Se hunde en las encuestas de Gran Hermano y podría quedar eliminado este lunes

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este lunes se definirá al próximo eliminado de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta nota te contamos quiénes están en riesgo y qué anticipan las encuestas previas del público.

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Las encuestas revelan al posible próximo eliminado de Gran Hermano 2026

Luego de que el miércoles Yisela “Yipio” Pintos abandonara la casa y de que el jueves algunos participantes lograran salir de placa, la lista de nominados quedó conformada por Danelik Galazan, Emanuel Di Gioia, Cinzia Francischiello, Franco Zunino y Daniela “Dani” de Lucía. Luana Fernández también formaba parte de la placa, pero consiguió bajarse a tiempo.

En paralelo, el debate se encendió en redes sociales: influencers, medios y fanáticos comenzaron a difundir distintas encuestas para anticipar quién podría convertirse en el próximo eliminado de Gran Hermano Generación Dorada 2026.

Gran Hermano
Danelik Galazán, Franco Zunino y Daniela “Dani” de Lucía lideran el voto negativo en las encuestas

Danelik Galazán, Franco Zunino y Daniela “Dani” de Lucía lideran el voto negativo en las encuestas

Los sondeos coinciden en una tendencia clara: Danelik Galazán, Franco Zunino y Daniela “Dani” de Lucía concentran la mayor cantidad de votos negativos. Si bien se trata de resultados no oficiales y sujetos a cambios hasta la gala, todo indica que uno de ellos podría ser el próximo en abandonar la casa.

Si querés estar al tanto de todo lo que sucede en la casa más famosa de Argentina, con las últimas novedades, participantes, polémicas y momentos clave, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.

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