Se hunde en las encuestas de Gran Hermano y podría quedar eliminado este lunes

Este lunes se definirá al próximo eliminado de Gran Hermano Generación Dorada 2026 , el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta nota te contamos quiénes están en riesgo y qué anticipan las encuestas previas del público.

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Luego de que el miércoles Yisela “Yipio” Pintos abandonara la casa y de que el jueves algunos participantes lograran salir de placa, la lista de nominados quedó conformada por Danelik Galazan, Emanuel Di Gioia, Cinzia Francischiello, Franco Zunino y Daniela “Dani” de Lucía. Luana Fernández también formaba parte de la placa, pero consiguió bajarse a tiempo.

En paralelo, el debate se encendió en redes sociales: influencers, medios y fanáticos comenzaron a difundir distintas encuestas para anticipar quién podría convertirse en el próximo eliminado de Gran Hermano Generación Dorada 2026.

Gran Hermano Danelik Galazán, Franco Zunino y Daniela “Dani” de Lucía lideran el voto negativo en las encuestas

Los sondeos coinciden en una tendencia clara: Danelik Galazán, Franco Zunino y Daniela “Dani” de Lucía concentran la mayor cantidad de votos negativos. Si bien se trata de resultados no oficiales y sujetos a cambios hasta la gala, todo indica que uno de ellos podría ser el próximo en abandonar la casa.

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