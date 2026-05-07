Gran Hermano anunció una placa diferente y definió cómo será la votación

Este miércoles se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026 , el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta oportunidad, se definió la placa de nominados y el sistema de votación que se utilizará .

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La inesperada salida que sacudió Gran Hermano y dejó a todos en shock

Durante la última gala, Santiago del Moro sorprendió tanto a los participantes como al público al revelar un cambio inesperado en la dinámica del juego: la placa de nominados será negativa y, además, permanecerá oculta hasta la eliminación .

La decisión generó un fuerte impacto dentro y fuera de la casa, ya que los jugadores desconocen quiénes quedaron expuestos al voto del público . De esta manera, la incertidumbre domina la convivencia y aumenta la paranoia entre los participantes.

Sin título Así quedó la placa de nominados de Gran Hermano

Los concursantes que quedaron bajo riesgo de eliminación son Danelik Galazán, Emanuel Di Gioia, Cinzia Francishciello, Luana Fernández, Franco Zunino y Daniela De Lucía. Sin embargo, ninguno de ellos sabe oficialmente que integra la placa, lo que podría modificar por completo la forma de jugar durante los próximos días.

Con el voto negativo en marcha, el público deberá elegir a quién quiere fuera de la competencia, en una semana que promete máxima tensión, conflictos y movimientos inesperados antes de la próxima gala de eliminación.

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