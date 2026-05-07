7 de mayo de 2026
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Gran Hermano

Gran Hermano anunció una placa diferente y definió cómo será la votación

Este miércoles en el reality Gran Hermano, Santiago del Moro reveló quiénes están en placa de nominados y anunció cómo será el sistema de votación.

Gran Hermano anunció una placa diferente y definió cómo será la votación

Gran Hermano anunció una placa diferente y definió cómo será la votación

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este miércoles se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta oportunidad, se definió la placa de nominados y el sistema de votación que se utilizará.

Gran Hermano cambió las reglas y hay placa oculta con votación negativa

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Durante la última gala, Santiago del Moro sorprendió tanto a los participantes como al público al revelar un cambio inesperado en la dinámica del juego: la placa de nominados será negativa y, además, permanecerá oculta hasta la eliminación.

La decisión generó un fuerte impacto dentro y fuera de la casa, ya que los jugadores desconocen quiénes quedaron expuestos al voto del público. De esta manera, la incertidumbre domina la convivencia y aumenta la paranoia entre los participantes.

Sin título
Así quedó la placa de nominados de Gran Hermano

Así quedó la placa de nominados de Gran Hermano

Los concursantes que quedaron bajo riesgo de eliminación son Danelik Galazán, Emanuel Di Gioia, Cinzia Francishciello, Luana Fernández, Franco Zunino y Daniela De Lucía. Sin embargo, ninguno de ellos sabe oficialmente que integra la placa, lo que podría modificar por completo la forma de jugar durante los próximos días.

Con el voto negativo en marcha, el público deberá elegir a quién quiere fuera de la competencia, en una semana que promete máxima tensión, conflictos y movimientos inesperados antes de la próxima gala de eliminación.

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