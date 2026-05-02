Andrea del Boca estaría cerca de volver a Gran Hermano y crece la expectativa

En las últimas horas, tomó fuerza la versión de que Andrea del Boca regresaría a la casa de Gran Hermano Generación Dorada . Guido Zaffora reveló detalles clave sobre su salud, su inminente ingreso y el acuerdo con Telefe. Repasá todos los detalles.

“ Ya habría luz verde para que Andrea del Boca vuelva a ingresar a la casa de Gran Hermano Generación Dorada . Lo que resta ahora son algunos chequeos médicos que debe completar en los próximos días para poder entrar en condiciones óptimas y sin riesgos”, afirmó el panelista de DDM.

Luego detalló el estado de situación: “Sigue con controles cardiológicos, continúa usando el holter. Hay que cuidarla. En breve se someterá a estudios de presión y del corazón. Si esos resultados salen como esperan (y todo indica que serán positivos porque viene con seguimiento), Andrea ya estaría en condiciones de ingresar . Falta definir si será en un programa especial”.

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Sobre lo contractual, agregó: “El tema económico ya está cerrado. Fioribello está on fire porque logró un acuerdo importante. No tengo todavía la cifra exacta, pero me dicen que va a ser el sueldo más alto de Gran Hermano”.

Cabe recordar que la actriz había abandonado el reality tras sufrir un accidente doméstico dentro de la casa. Su eventual regreso ya generó un fuerte revuelo en redes sociales, con opiniones divididas entre quienes celebran su vuelta y quienes la cuestionan.

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