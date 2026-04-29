Isha Escribano llega a Mendoza con "El camino de la aceptación": cuándo y dónde es

En un tiempo donde el ruido abruma y las respuestas parecen siempre urgentes, hay encuentros que invitan a detenerse. A mirar hacia adentro. A volver a lo esencial. Y eso es, precisamente, lo que propone Isha Escribano en su llegada por primera vez a Mendoza .

La médica, escritora y referente en psicoterapias holísticas desembarca con una experiencia que promete ir más allá de una charla convencional. “El camino de la aceptación” no es solo un título: es una travesía . Un viaje íntimo y colectivo que busca tocar fibras profundas, remover estructuras y abrir nuevas formas de habitar la vida.

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La cita será el viernes 8 de mayo a las 21.30 en la Sala Ernesto Suárez del Espacio Cultural Julio Le Parc, un escenario que se convertirá en territorio de introspección, emoción y conexión humana. Allí, el público no será espectador pasivo: será parte viva de una experiencia que mezcla historias, prácticas, conocimiento y diálogo directo.

Porque lo que propone Isha no se escucha: se vive.

Durante el encuentro, la palabra se entrelazará con el silencio, el humor con la emoción, y la reflexión con herramientas concretas para aliviar aquello que pesa. Será un espacio para preguntarse —sin filtros— qué estamos cargando, qué queremos soltar y cómo elegimos seguir caminando esta aventura compartida que es la vida.

Isha Escribano - Mza (flyer feed)

Con más de tres décadas de trayectoria, Isha ha construido un puente entre la ciencia y la espiritualidad, integrando saberes de la medicina, la tradición védica y distintas corrientes contemplativas. Formada en la Universidad de Buenos Aires, su camino la llevó a escenarios internacionales, donde acompañó a miles de personas a través de talleres, retiros y conferencias.

Fundadora de la organización El Arte de Vivir en Argentina, hoy continúa su labor de manera independiente, con una voz que combina profundidad, cercanía y una mirada contemporánea sobre el bienestar.

Autora de los libros Solo es vida si es verdad y El camino de la aceptación, y creadora del proyecto musical Indra Mantras, su universo es tan amplio como coherente: todo converge en una misma intención, la de construir una cultura más consciente, más amorosa, más auténtica.

En Mendoza, esa propuesta tomará forma en una noche que promete dejar huella.

Las entradas ya están disponibles, pero lo que realmente se pone en juego no es un lugar en la sala, sino la posibilidad de un encuentro distinto. Uno de esos que, sin hacer ruido, pueden cambiar algo por dentro.

Porque a veces, el verdadero viaje no implica moverse de lugar… sino animarse a mirarse de verdad.

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