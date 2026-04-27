Por el Día Nacional de la Minería, Malargüe será sede de los actos centrales

En el marco del Día Nacional de la Minería , que se celebrará el 7 de mayo , la Cámara de Comercio de Malargüe confirmó su participación en la organización de los actos provinciales y del tradicional almuerzo, destacando el r ol estratégico del sector minero como motor de desarrollo sustentable en Mendoza .

Desde la Cámara de Comercio informaron que la institución será una de las encargadas de la organización de las actividades por el Día Nacional de la Minería . Como ocurre desde hace varios años, el departamento sureño volverá a ser sede de los actos oficiales a nivel provincial , consolidándose como un punto clave dentro de la agenda minera mendocina .

En este contexto, Pablo López, presidente de la Específica de Fortalecimiento Empresarial de la entidad, detalló que tendrán a su cargo la organización del tradicional Almuerzo del Día de la Minería . El encuentro se proyecta como un espacio central para reunir a referentes del ámbito público, político y empresarial, fomentando el diálogo y el intercambio de ideas en torno al desarrollo del sector .

La actividad buscará poner en agenda el concepto de minería estratégica, entendida como un eje fundamental para el crecimiento económico con criterios de sustentabilidad. En ese sentido, destacó la importancia de generar consensos y fortalecer vínculos entre los distintos actores involucrados en la actividad.

El almuerzo se llevará a cabo en Parrilla La Finca, a partir de las 12 horas. Desde la organización informaron que las tarjetas ya se encuentran a la venta, al igual que las reservas, las cuales pueden realizarse en la sede de la Cámara de Comercio, ubicada en calle Comandante Rodríguez 72. Asimismo, se indicó que el pago podrá efectuarse en una cuota o en hasta tres cuotas con tarjetas de crédito bancarizadas, facilitando la participación de los interesados.

WhatsApp Image 2025-05-07 at 19.41.08.jpeg Acto provincial por Día de la Minería en ESTIM.

Desarrollo y perspectiva de la minería en Mendoza

Por su parte, Fabián Muñoz, titular de la Específica de Minería, señaló que las invitaciones oficiales ya fueron enviadas a autoridades provinciales y locales. En este sentido, expresó que se espera una convocatoria significativa, especialmente en un contexto donde la actividad minera ha cobrado mayor relevancia dentro de la agenda pública.

Finalmente, Muñoz subrayó que continuarán promoviendo el desarrollo de minería de primera categoría en Mendoza, remarcando que existen condiciones técnicas, humanas y de control suficientes para avanzar en ese camino, con el acompañamiento de instituciones y diversos sectores de la sociedad.

Educación y minería sustentable

En cuanto a las Jornadas Malargüe Distrito Minero, la organización estará a cargo de la Escuela Secundaria Técnica Industrial Minera (ESTIM). El evento se desarrollará durante dos jornadas, los días 7 y 8 de mayo, en el Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus, consolidándose este foro como un espacio de encuentro educativo y de difusión.

La propuesta incluirá disertaciones en una de las salas, mientras que en el resto del predio se desplegarán exposiciones vinculadas a la actividad minera, su evolución y su proyección en el departamento. Además, en este marco se darán a conocer los ganadores del concurso Malargüe Distrito Minero”, una iniciativa destinada a alumnos de nivel primario. El certamen aborda la historia de la minería local, promoviendo a su vez la reflexión sobre una actividad responsable y sostenible.