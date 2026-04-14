El Gobierno busca aval legislativo para explorar litio en San Rafael y Malargüe

El Gobierno envió a la Legislatura la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de exploración minera “Don Luis y Otro”

El Gobierno de Mendoza envió a la Legislatura el proyecto de ley para la ratificación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de exploración de sales de litio “Don Luis y Otro” , ubicado en los departamentos de San Rafael y Malargüe.

Ahora, tanto Diptuados como Senadores deberán analizar el proyecto y emitir una decisión para darle el aval al comienzo de la etapa exploratoria en ese yacimiento.

La DIA fue emitida por la Autoridad Ambiental Minera, luego de un proceso de evaluación que incluyó análisis técnicos, dictámenes sectoriales e instancias de participación ciudadana con dos audiencias públicas .

Entre los organismos que participaron en la evaluación sectorial , se encuentran la Dirección de Minería, la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental, la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la UNCuyo, el Departamento General de Irrigación, Vialidad Provincial, municipios, áreas de biodiversidad, patrimonio cultural e INAI”, explicó la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre.

MINA DON LUIS EDICTO El proyecto Don Luis se extiende abarca una superficie de 234.256,5 hectáreas, entre San Rafael y Malargüe.

El expediente de la DIA incluye los documentos técnicos emitidos por la Municipalidad de San Rafael, la Municipalidad de Malargüe, la Dirección Nacional de Vialidad, el Departamento General de Irrigación, la Dirección de Áreas Protegidas, la Dirección de Biodiversidad y Eco Parque, la Dirección de Patrimonio Cultural y Museos, la Dirección de Transición Energética y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), entre otros.

Además, el proceso incluyó una visita técnica al sitio donde se planifica la exploración, y la realización de dos audiencias públicas: la primera el 25 de noviembre de 2024 en San Rafael y la segunda el 29 de noviembre de 2025 en Malargüe, garantizando la participación ciudadana en ambas instancias.

“El proceso incluyó evaluaciones técnicas, dictámenes de múltiples organismos sectoriales, una visita técnica al yacimiento y dos Audiencias Públicas: una en San Rafael y otra en Malargüe”, destacó Latorre. “Es producto de un trabajo extenso y sigue todos los pasos marcados por la Ley 7722 y las leyes ambientales”, explicó la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre.

Los requisitos establecidos

Previo al tratamiento legislativo, la Autoridad Ambiental Minera del Ministerio de Energía y Ambiente estableció un conjunto de condiciones y exigencias ambientales que deberán cumplirse de manera estricta.

Entre ellas, se incluyen la actualización de la línea de base ambiental, la implementación de planes de monitoreo de agua, aire, suelo, flora y fauna, la presentación de planes de contingencia, la obtención de permisos sectoriales y la constitución de seguros ambientales.

proyecto don luis san rafael y malargüe El proyecto corresponde a la etapa de exploración de minerales de primera categoría, principalmente litio.

También se contemplan obligaciones vinculadas al control ambiental permanente, la gestión de residuos, la protección de la biodiversidad, el resguardo del recurso hídrico y la elaboración de una línea de base social indígena, con el objetivo de identificar y evaluar posibles impactos sociales y culturales.

El esquema de control prevé la presentación periódica de informes, la posibilidad de inspecciones sin previo aviso y la aplicación de sanciones en caso de incumplimiento, así como la actualización ambiental del proyecto cada dos años.

El proyecto de litio Don Luis

El Proyecto Don Luis abarca una superficie de 234.256,5 hectáreas y propone una etapa de exploración en busca de sales de litio, mineral considerado crítico para la transición energética y en la producción de baterías para vehículos eléctricos, almacenamiento energético, celulares y dispositivos electrónicos.

Esta propuesta de sales de litio en las Salinas del Diamante, San Rafael fue presentado por el Jarillal SA en conjunto con Ampere Lithium, empresa australiana que había sido visitada meses atrás por autoridades mendocinas.