4 de noviembre de 2025
Sitio Andino
Minería en Mendoza

Avanza el proceso de exploración de sales de litio en San Rafael y Malargüe

La Autoridad Ambiental Minera convocó a Audiencia Pública para la exploración de sales de litio en el yacimiento Don Luis, en las Salinas del Diamante.

Minería en Mendoza: buscan iniciar la exploración de litio en las Salinas El Diamante.

Minería en Mendoza: buscan iniciar la exploración de litio en las Salinas El Diamante.

Foto: argentinaenviaje.com
 Por Cecilia Zabala

En medio del impulso que el gobierno provincial le está dando a la minería, sobre todo de cobre; avanza un proyecto clave para la exploración de litio en el sur provincial. Se trata del proyecto Don Luis, en San Rafael, con extensión a Malargüe. Así, Mendoza se posiciona en el mapa del "oro blanco".

El Ministerio de Energía y Ambiente, a través de la Dirección de Minería y la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental, convocó a audiencia pública para el Informe de Impacto Ambiental de la etapa de exploración del proyecto “Don Luis y Otro – San Rafael–Malargüe”, orientado a la búsqueda de sales de litio en las Salinas del Diamante.

La convocatoria surge de la Resolución conjunta 435/25 (Minería) y 101/25 (Gestión y Fiscalización Ambiental), con fecha 3 de noviembre de 2025.

Por qué una nueva audiencia

El proyecto fue evaluado inicialmente sólo en San Rafael y tuvo su audiencia el 25 de noviembre de 2024. Luego, el titular El Jarillar S.A. pidió ampliar el área de exploración hacia Malargüe.

Así, la Autoridad Ambiental Minera resolvió abrir una nueva instancia en Malargüe para garantizar la participación de las comunidades del área de influencia ampliada y dar publicidad y transparencia al proceso.

Fecha, lugar y modalidad

  • Día y hora: sábado 29 de noviembre de 2025, a las 9

  • Modalidad: híbrida (presencial y virtual).

  • Sede presencial: Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus (Av. San Martín, Pasaje La Ortegüina, Malargüe).

  • Transmisión: en vivo por YouTube.

Cómo inscribirse

Aportes por escrito y consultas

  • Se admitirán presentaciones escritas por correo a [email protected] y en las sedes de la Autoridad Ambiental Minera (Boulogne Sur Mer 3040, Ciudad de Mendoza, y Peltier 351, 4° piso, ala oeste, Casa de Gobierno).

  • Plazo posterior: cualquier interesado podrá enviar escritos dentro de los 5 días hábiles posteriores a la audiencia, al mismo correo.

  • La documentación relevante del expediente (EX-2024-03661271-GDEMZA-MINERIA) está disponible online en los sitios oficiales y de manera presencial en las dependencias mencionadas, de 8 a 13.

Estado de los dictámenes técnicos

  • La Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la Universidad Nacional de Cuyo (FCAI) fue designada como consultora externa. Su dictamen indicó que el IIA se ajusta parcialmente y requirió ajustes en planes de manejo y monitoreo; el proponente presentó respuestas que la FCAI consideró parcialmente satisfactorias, a integrar con lo que surja de dictámenes sectoriales y la audiencia.

    • Municipalidad de San Rafael
    • Dirección Nacional de Vialidad
    • Departamento General de Irrigación
    • Dirección de Biodiversidad y Ecoparque
    • Dirección de Patrimonio Cultural y Museos
    • Iadiza, Conicet
    • Coordinación de Sostenibilidad (Ex Dirección de Transición Energética)
    • Dirección de Áreas Protegidas
    • Municipalidad de Malargüe

      El Informe de Impacto Ambiental cuenta con dictamen técnico de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria (FCAI – UNCuyo) y dictámenes sectoriales de:

  • El Departamento General de Irrigación aprobó el Informe Técnico de “Salinas del Diamante” (Res. 1041/25) con alcances sectoriales y formuló observaciones a considerar. Otros organismos emitieron recomendaciones específicas sobre recurso hídrico, biodiversidad, patrimonio y accesos.

Salinas del Diamante.
Salinas del Diamante.

Salinas del Diamante.

Exploración de litio: Mendoza inicia el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.

Exploración de litio: Mendoza inicia el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.

Sobre el proyecto

El proyecto de sales de litio en las Salinas del Diamante, San Rafael fue presentado por el Jarillal SA en conjunto con Ampere Lithium, empresa australiana que había sido visitada meses atrás por autoridades mendocinas.

El proyecto promete un impacto significativo en San Rafael, con la creación estimada de 400 empleos directos y 2.000 indirectos en caso de aprobación. Asimismo, posiciona a Mendoza como un punto estratégico en la transición energética global, dado el papel crucial del litio en tecnologías renovables, recurso clave para baterías de vehículos eléctricos y dispositivos electrónicos.

Ubicadas en el distrito El Nihuil, las Salinas del Diamante son un Área Nacional Protegida de la provincia de Mendoza, situada a 60 km de la ciudad de San Rafael y entre ésta y Malargüe, por lo que se puede acceder a ella a través de la ruta nacional 144. Se trata de un caso único en la región, constituido por una mina de sal gigante, a cielo abierto, ubicada al costado de la ruta. Es una región de paisaje patagónico de 2.500 hectáreas, de las cuales 1.000 se dedican a la producción comercial de sal.

Así como sucede en Salta, Catamarca o Jujuy, ahora las puertas del litio también se abren en Mendoza.

Temas
Minería en Mendoza

Avanza el proceso de exploración de sales de litio en San Rafael y Malargüe

Por Cecilia Zabala
Minería en Mendoza

Avanza el proceso de exploración de sales de litio en San Rafael y Malargüe

Por Cecilia Zabala
Argentina ante el desafío de una nueva fase: señales de agotamiento en la actividad económica y la producción.
Economía

Argentina ante el desafío de una nueva fase: señales de agotamiento en la actividad económica y la producción

Por Marcelo López Álvarez
El caso de Juan Carlos Moya sigue siendo un emblema de la lucha por la justicia en Mendoza
La historia que aún duele

Se cumplen ocho años del "crimen del carpintero" en Guaymallén, un caso que conmocionó a Mendoza

Por Carla Canizzaro