Fin de clases en Mendoza: esta es la fecha para los alumnos que no adeudan materias.

El calendario de finalización de clases , dispuesto por la Dirección General de Escuelas (DGE), contempla un cierre anticipado para una parte significativa de los estudiantes de Nivel Primario y Secundario. Si bien la fecha límite establecida era el 19 de diciembre, la medida establece una salvedad crucial para quienes hayan acreditado la totalidad de sus contenidos.

De este modo y tal como se había oficializado meses atrás, en el Boletín Oficial, desde la cartera conducida por Tadeo García Zalazar indicaron que el cierre para los alumnos que no adeuden materias, tanto en el Nivel Primario como Secundario será el viernes 5 de diciembre.

Las clases en Mendoza terminan el 5 de diciembre para los alumnos que no adeudan materias.

Según lo indicado por las autoridades educativas, la finalización de las clases se diferenciará de la siguiente manera:

Cierre anticipado: los alumnos de Nivel Inicial , así como los estudiantes de Primaria y Secundaria que no adeuden materias (es decir, aquellos con todos los espacios curriculares acreditados), concluirán sus actividades académicas dos semanas antes, el viernes 5 de diciembre .

Período de intensificación: para aquellos estudiantes de Primaria y Secundaria que necesiten rendir o finalizar contenidos pendientes, el período de intensificación de saberes se extenderá hasta el viernes 19 de diciembre.

El calendario general fijado al inicio del año indicaba el 19 de diciembre como la fecha final para todos los niveles. La excepción del 5 de diciembre aplica exclusivamente a quienes hayan finalizado su trayectoria con éxito antes de esa fecha.

inicio de clases, primaria, escuela, alumnos, primer dia de clases.jpg La fecha de fin de clases inicial, dada a conocer por la DGE, era el 19 de diciembre. Foto: Yemel Fil

Finalización de tareas administrativas y docentes

Las actividades administrativas y de cierre para el personal educativo también tienen fechas definidas, extendiendo la labor institucional hasta casi Navidad:

Docentes (Jornadas Institucionales): 22 de diciembre.

(Jornadas Institucionales): Directores y Supervisores: 23 de diciembre.

Nivel Superior: 26 de diciembre.

Esta organización busca reconocer el esfuerzo de los alumnos que completaron sus programas en tiempo y forma, mientras se garantiza el tiempo necesario para la recuperación de saberes en aquellos casos que lo requieran.

Entrevista Tadeo Garcia Zalazar Tadeo García Zalazar, titular de la DGE. Foto: Yemel Fil

Ciclo lectivo 2026: vuelta a clases en febrero

Tal como se viene manejando desde hace años, los principales lineamientos que regirán el Ciclo Lectivo 2026, tiene que ver con el cumplimiento de los 190 días de clases. Por ello, desde la DGE confirmaron que la provincia de Mendoza mantendrá el inicio de clases a finales de febrero.

Si bien la fecha oficial se definirá este mes, se baraja la alternativa que el comienzo de clases sea el lunes 23 de febrero. Cabe recordar que este año, el arranque del ciclo lectivo fue el lunes 24 de febrero, para todos los niveles y modalidades.