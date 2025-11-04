4 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Ciclo lectivo 2025

Fin de clases en Mendoza: esta es la fecha para los alumnos que no adeudan materias

Según estableció la Dirección General de Escuelas, los alumnos que acreditaron todos los contenidos terminarán las clases dos semanas antes que el resto.

Fin de clases en Mendoza: esta es la fecha para los alumnos que no adeudan materias.

Fin de clases en Mendoza: esta es la fecha para los alumnos que no adeudan materias.

Cristian Lozano
 Por Natalia Mantineo

El calendario de finalización de clases , dispuesto por la Dirección General de Escuelas (DGE), contempla un cierre anticipado para una parte significativa de los estudiantes de Nivel Primario y Secundario. Si bien la fecha límite establecida era el 19 de diciembre, la medida establece una salvedad crucial para quienes hayan acreditado la totalidad de sus contenidos.

Lee además
Interesantes opciones para realizar un curso antes de fin de año. 
inscripciones abiertas

El Instituto Tecnológico Universitario ofrece nuevos cursos: todos los detalles
Cuándo se celebra el Día del Empleado Municipal
Te puede interesar

Cuándo se celebra el Día del Empleado Municipal
Primaria escuela estudiante alumno clases
Las clases en Mendoza terminan el 5 de diciembre para los alumnos que no adeudan materias.

Las clases en Mendoza terminan el 5 de diciembre para los alumnos que no adeudan materias.

Fin de clases en Mendoza: dos fechas de cierre

Según lo indicado por las autoridades educativas, la finalización de las clases se diferenciará de la siguiente manera:

  • Cierre anticipado: los alumnos de Nivel Inicial, así como los estudiantes de Primaria y Secundaria que no adeuden materias (es decir, aquellos con todos los espacios curriculares acreditados), concluirán sus actividades académicas dos semanas antes, el viernes 5 de diciembre.

  • Período de intensificación: para aquellos estudiantes de Primaria y Secundaria que necesiten rendir o finalizar contenidos pendientes, el período de intensificación de saberes se extenderá hasta el viernes 19 de diciembre.

El calendario general fijado al inicio del año indicaba el 19 de diciembre como la fecha final para todos los niveles. La excepción del 5 de diciembre aplica exclusivamente a quienes hayan finalizado su trayectoria con éxito antes de esa fecha.

inicio de clases, primaria, escuela, alumnos, primer dia de clases.jpg
La fecha de fin de clases inicial, dada a conocer por la DGE, era el 19 de diciembre.

La fecha de fin de clases inicial, dada a conocer por la DGE, era el 19 de diciembre.

Finalización de tareas administrativas y docentes

Las actividades administrativas y de cierre para el personal educativo también tienen fechas definidas, extendiendo la labor institucional hasta casi Navidad:

  • Docentes (Jornadas Institucionales): 22 de diciembre.
  • Directores y Supervisores: 23 de diciembre.
  • Nivel Superior: 26 de diciembre.

Esta organización busca reconocer el esfuerzo de los alumnos que completaron sus programas en tiempo y forma, mientras se garantiza el tiempo necesario para la recuperación de saberes en aquellos casos que lo requieran.

Entrevista Tadeo Garcia Zalazar
Tadeo García Zalazar, titular de la DGE.

Tadeo García Zalazar, titular de la DGE.

Ciclo lectivo 2026: vuelta a clases en febrero

Tal como se viene manejando desde hace años, los principales lineamientos que regirán el Ciclo Lectivo 2026, tiene que ver con el cumplimiento de los 190 días de clases. Por ello, desde la DGE confirmaron que la provincia de Mendoza mantendrá el inicio de clases a finales de febrero.

Si bien la fecha oficial se definirá este mes, se baraja la alternativa que el comienzo de clases sea el lunes 23 de febrero. Cabe recordar que este año, el arranque del ciclo lectivo fue el lunes 24 de febrero, para todos los niveles y modalidades.

Temas
Seguí leyendo

Santa Fe promulga prórroga que prevé la "distribución solidaria" de los recursos provenientes de los juegos de azar

Mudanzas profesionales: en qué casos conviene contratar un servicio especializado

Noviembre Azul y con Bigotes: Mendoza refuerza la prevención del cáncer de próstata

Hoy se celebra el Día Internacional de la UNESCO: conocé su historia y significado

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 4 de noviembre

Día del departamento de San Carlos: por qué se celebra hoy, 4 de noviembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy martes 4 de noviembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 4 de noviembre

LO QUE SE LEE AHORA
Descenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este martes 4 de noviembre en Mendoza
el clima

Descenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este martes 4 de noviembre en Mendoza

Las Más Leídas

Trágico accidente vial en plena Ciudad de Mendoza. 
un menor muerto y otro muy grave

Imputaron a la anciana que provocó el trágico accidente vial del Parque

Están en terapia intensiva
Preocupación

Tunuyán: dos personas internadas por botulismo luego de consumir una conserva

En el juicio el joven expuso conversaciones con Cecilia
Testimonios

Juicio Cecilia Strzyzowski: el ex novio de la joven contó la brutal agresión que sufrió antes del crimen

Nuevo aumento de carne: qué factores influyen en las variaciones de precios video
Incrementos

Nuevo aumento de carne: qué factores influyen en las variaciones de precios

El ejemplar fue enviado al Ecoparque para las curaciones y evaluaciones sanitarias pertinentes.
Evaluarán su salud

Fotos: un cóndor andino cayó en el techo de una casa en Tunuyán

Te Puede Interesar

Los números del escrutinio definitivo mejoraron para La Libertad Avanza + Cambia Mendoza. 
resultados

Elecciones 2025: los números del escrutinio definitivo mejoraron para la alianza oficialista

Por Sitio Andino Política
Fin de clases en Mendoza: esta es la fecha para los alumnos que no adeudan materias.
Ciclo lectivo 2025

Fin de clases en Mendoza: esta es la fecha para los alumnos que no adeudan materias

Por Natalia Mantineo
El caso Viviana VIllegas causó mucha conmoción en General Alvear. 
está detenido

General Alvear: menor acusado por el caso Viviana Villegas, involucrado en un tiroteo

Por Pablo Segura