4 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Incrementos

Nuevo aumento de carne: qué factores influyen en las variaciones de precios

Noviembre llegó con subas en el precio de la carne y en Mendoza ya comenzaron a remarcar los valores. Los detalles.

Nuevo aumento de carne: qué factores influyen en las variaciones de precios

Nuevo aumento de carne: qué factores influyen en las variaciones de precios

 Por Sofía Pons

El mes de noviembre arrancó con subas en los valores de la carne, de entre 8 y 10%, y en Mendoza los incrementos ya se hicieron notar. Varios factores están afectando los precios y no descartan próximos aumentos en el corto plazo.

Un carnicero del Gran Mendoza contó que cerca del Día de la Madre ya se preveía un posible incremento, y esperan otro cerca de las Fiestas de Fin de Año. "El kilo de blanda salía $9.500 y ahora está a $10.800 aproximadamente. El asado estaba a $14.000 y ahora está a $15.500 o $16.000, detalló Ricardo.

Lee además
Tras la salida de Pablo Quirno, Alejandro Lew es el nuevo secretario de Finanzas
Gobierno nacional

Tras la salida de Pablo Quirno, Alejandro Lew es el nuevo secretario de Finanzas
Seguridad Corporativa en Argentina.
Preocupación empresarial

Argentina enfrenta crecientes riesgos de seguridad corporativa en un contexto de inestabilidad económica

A su vez, contó que últimamente la población elige el pollo y el cerdo sobre la carne vacuna, por una cuestión de costos. "Siempre va a estar el que le duele el bolsillo, pero la gente necesita comer. Vienen a buscar para la semana o para el mes, se suelen juntar entre dos familias y compran al por mayor para aprovechar la oferta, que es sobre la pieza entera o a partir de los tres kilos que se hace un descuento. La gente lleva muy variado, y opta por congelar", detalló.

Embed - 7 % AUMENTÓ LA CARNE: A CUÁNTO SE CONSIGUE EN MENDOZA

Qué factores afectan al valor de la carne

El presidente de la Cámara de Abastecedores de Carne de Mendoza, José Rizzo, explicó cuáles son los aspectos que provocan los incrementos en el precio.

"El incremento en los cortes de milanesa y los de asados son, en un promedio, de entre 8 y 10%", estimó Rizzo.

Además, explicó: "La carne se maneja por la oferta y la demanda. Hoy la carne argentina está siendo muy pedida por Estados Unidos y por una gran parte del mundo, y a nosotros, como a nivel mundial, nos está faltando carne".

El titular de la Cámara indicó que el mercado interno va a tener que competir con el externo. "A eso le sumamos que no hay gran stock de terneros, por lo tanto, para reponer un animal y transformarlo en gordo, el precio ha aumentado considerablemente", explicó.

Hoy el precio de la carne está dependiendo del mercado externo, ni siquiera depende de una cuestión de especulación. Acá hay dos factores: el precio que pagan en el exterior y que no hay novillo gordo. Hoy el precio de la carne está dependiendo del mercado externo, ni siquiera depende de una cuestión de especulación. Acá hay dos factores: el precio que pagan en el exterior y que no hay novillo gordo.

Rizzo dijo que de diciembre en adelante salen los terneros al mercado y posiblemente se regulen los valores. "Por lo que se dice, tenemos el mismo stock que hace diez años. Hay mucho requerimiento externo, por lo tanto, es muy difícil que el precio tienda a mantenerse", indicó.

Temas
Seguí leyendo

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 3 de noviembre de 2025

Irrigación convocó a audiencia pública para revisar la tarifa del agua 2026

Del fuego al aire: apuestan por una alternativa para proteger los cultivos de las heladas tardías

Cómo influye el oxígeno en la calidad y longevidad del vino: capacitación internacional en Mendoza

Mendoza renueva su lugar en la élite mundial del vino durante la conferencia en Burdeos

Arranca el Cyber Monday 2025: cómo conseguir electrodomésticos con hasta 40% de descuento

ANSES: conocé el calendario de pagos completo para noviembre 2025

El Gobierno nacional avanza en la normalización del mercado eléctrico y la reducción de subsidios

LO QUE SE LEE AHORA
Seguridad Corporativa en Argentina.
Preocupación empresarial

Argentina enfrenta crecientes riesgos de seguridad corporativa en un contexto de inestabilidad económica

Las Más Leídas

Tensión y sorpresas en MasterChef Celebrity: el desafío que cambió todo este domingo video
Crece la exigencia

MasterChef Celebrity: quién se salvó de la gala de eliminación el domingo 2 de noviembre

Gustavo Olguín, acusado del homicidio de su propia bebé, en el barrio Cementista de Las Heras. 
audiencia en el polo judicial

Los insólitos planteos del hombre acusado del homicidio de su bebé en Las Heras

El operativo de rescate en Uspallata se inició el domingo y terminó en horas de la madrugada de hoy.
investigan cómo murió

El cuerpo hallado en Uspallata era de un hombre con discapacidad que estaba perdido

El lugar de cómidas rápidas donde fue la riña.
esta mañana

Guaymallén: una batalla campal en el nudo vial dejó 7 detenidos

Trágico accidente vial en plena Ciudad de Mendoza. 
un menor muerto y otro muy grave

Imputaron a la anciana que provocó el trágico accidente vial del Parque

Te Puede Interesar

El nuevo gabinete libertario, con algunas caras que se irán en breve.
Qué rol ocupa cada uno

Quién es quién en la nueva foto del gabinete del gobierno de Javier Milei

Por Facundo La Rosa
Nuevo aumento de carne: qué factores influyen en las variaciones de precios video
Incrementos

Nuevo aumento de carne: qué factores influyen en las variaciones de precios

Por Sofía Pons
Ministerio de Salud: la viceministra Cecilia Loccisano renunció a su cargo
Cambios en gabinete

Más salidas en el Ejecutivo nacional: renunció la viceministra de Salud

Por Sitio Andino Política