Nuevo aumento de carne: qué factores influyen en las variaciones de precios

El mes de noviembre arrancó con subas en los valores de la carne , de entre 8 y 10%, y en Mendoza los incrementos ya se hicieron notar. Varios factores están afectando los precios y no descartan próximos aumentos en el corto plazo.

Un carnicero del Gran Mendoza contó que cerca del Día de la Madre ya se preveía un posible incremento, y esperan otro cerca de las Fiestas de Fin de Año. "El kilo de blanda salía $9.500 y ahora está a $10.800 aproximadamente. El asado estaba a $14.000 y ahora está a $15.500 o $16.000, detalló Ricardo.

A su vez, contó que últimamente la población elige el pollo y el cerdo sobre la carne vacuna, por una cuestión de costos. "Siempre va a estar el que le duele el bolsillo, pero la gente necesita comer. Vienen a buscar para la semana o para el mes, se suelen juntar entre dos familias y compran al por mayor para aprovechar la oferta, que es sobre la pieza entera o a partir de los tres kilos que se hace un descuento. La gente lleva muy variado, y opta por congelar", detalló.

El presidente de la Cámara de Abastecedores de Carne de Mendoza , José Rizzo, explicó cuáles son los aspectos que provocan los incrementos en el precio.

"El incremento en los cortes de milanesa y los de asados son, en un promedio, de entre 8 y 10%", estimó Rizzo.

Además, explicó: "La carne se maneja por la oferta y la demanda. Hoy la carne argentina está siendo muy pedida por Estados Unidos y por una gran parte del mundo, y a nosotros, como a nivel mundial, nos está faltando carne".

El titular de la Cámara indicó que el mercado interno va a tener que competir con el externo. "A eso le sumamos que no hay gran stock de terneros, por lo tanto, para reponer un animal y transformarlo en gordo, el precio ha aumentado considerablemente", explicó.

Hoy el precio de la carne está dependiendo del mercado externo, ni siquiera depende de una cuestión de especulación. Acá hay dos factores: el precio que pagan en el exterior y que no hay novillo gordo.

Rizzo dijo que de diciembre en adelante salen los terneros al mercado y posiblemente se regulen los valores. "Por lo que se dice, tenemos el mismo stock que hace diez años. Hay mucho requerimiento externo, por lo tanto, es muy difícil que el precio tienda a mantenerse", indicó.