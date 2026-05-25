25 de mayo de 2026
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¿No te depositaron la Tarjeta Alimentar de mayo? Esto puede estar pasando

La Prestación Alimentar de Anses es una ayuda para acceder a la canasta básica. Si no cobraste el beneficio en mayo, te contamos cómo y dónde hacer el reclamo.

¿No te depositaron la Tarjeta Alimentar de mayo? Esto puede estar pasando

¿No te depositaron la Tarjeta Alimentar de mayo? Esto puede estar pasando

 Por Juan Pablo Strappazzon

La Prestación Alimentar, antes conocida como Tarjeta Alimentar, es un apoyo económico mensual que brinda la ANSES para garantizar el acceso a la canasta básica. Sin embargo, algunos beneficiarios reportaron no haber cobrado el pago correspondiente a mayo. Te explicamos cuáles pueden ser las causas y cómo verificar o reclamar el beneficio.

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Motivos por los que no se acredita la Tarjeta Alimentar y cómo solucionarlo en ANSES

En muchos casos, la falta de pago puede deberse a:

  • Datos personales o familiares desactualizados en ANSES
  • Cambios en la situación socioeconómica del grupo familiar
  • Incumplimiento de los requisitos del beneficio
  • Hijos que superan el límite de edad establecido
  • Demoras en la acreditación según el calendario de pagos

Ante esta situación, se recomienda ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social para revisar las liquidaciones en la sección “Hijos” y “Mis Asignaciones”, donde la Prestación Alimentar suele estar integrada al pago mensual junto con otras asignaciones.

Si el monto no fue acreditado, se puede iniciar un reclamo o consulta desde el mismo portal o la app oficial de ANSES, sin necesidad de asistir a una oficina. También es aconsejable revisar la fecha de cobro según el calendario vigente, ya que en algunos casos los pagos pueden acreditarse con retraso. No obstante, quienes lo prefieran también pueden acercarse de manera presencial a una sede de ANSES para recibir atención personalizada y gestionar el reclamo.

Además, es importante tener en cuenta que el beneficio está destinado a familias con hijos de hasta 14 años inclusive, por lo que superar ese límite puede implicar la suspensión del cobro.

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