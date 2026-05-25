Revolución de Mayo: el 25 de mayo que cambió la historia argentina

Este 25 de mayo se conmemora el 216º aniversario de la Revolución de Mayo , una de las fechas más significativas para los argentinos y las argentinas. Esta efeméride recuerda la conformación del Primer Gobierno Patrio, tras la destitución del virrey español, y marca el inicio del camino hacia la independencia nacional.

Aquel 25 de mayo de 1810, una multitud se reunió en la Plaza de Mayo para expresar su apoyo a la soberanía popular y dar origen al sueño de una patria libre e independiente , capaz de decidir su propio destino.

Hacia 1810, el actual territorio argentino integraba el Virreinato del Río de la Plata , junto con los actuales Bolivia, Paraguay y Uruguay, bajo el dominio de la Corona española.

En ese contexto, España atravesaba una profunda crisis política. En 1808, los ejércitos de Napoleón Bonaparte invadieron la península y el rey Fernando VII fue obligado a abdicar antes de ser tomado prisionero en Bayona. Diversos gobiernos intentaron sostener el poder, pero la situación se volvió cada vez más inestable. A comienzos de 1810 se creó en Cádiz el Consejo de Regencia, con el objetivo de resistir el avance francés y mantener la autoridad española sobre las colonias.

En Buenos Aires, todavía marcada por las recientes invasiones inglesas, las noticias provenientes de Europa generaban gran preocupación. Cuando en mayo de 1810 se conoció la formación del Consejo de Regencia, un grupo de criollos convocó a un Cabildo Abierto para el 22 de mayo. En las ciudades coloniales, los cabildos tenían un rol central en las decisiones políticas y administrativas.

El principal debate giraba en torno a la continuidad del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros. Sin embargo, el funcionario intentó conservar el poder promoviendo la creación de una Junta de Gobierno encabezada por él mismo.

La propuesta fue rechazada por los criollos y, el 24 de mayo de 1810, 476 vecinos firmaron una petición para conformar una Junta Provisoria Gubernativa. Finalmente, en la mañana del 25 de mayo quedó constituida la Primera Junta de Gobierno, integrada por Cornelio Saavedra como presidente; Mariano Moreno y Juan José Paso como secretarios; y Juan José Castelli, Manuel Belgrano, Miguel de Azcuénaga, Domingo Matheu, Juan Larrea y Manuel Alberti como vocales.

La Primera Junta desconoció la autoridad de la Junta de Sevilla, que gobernaba en nombre del rey Fernando VII. Ese mismo día, el virrey Cisneros fue destituido y asumieron las nuevas autoridades designadas por el Cabildo, dando inicio a una nueva etapa en la historia argentina.

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