24 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Pericón

San Rafael vivió una multitudinaria fiesta patria con más de 1.000 bailarines en el Pericón Nacional

La Villa 25 de Mayo fue escenario de una nueva edición del Pericón Nacional, una celebración cargada de folclore, música y tradición.

San Rafael vivió una multitudinaria fiesta patria con más de 1.000 bailarines en el Pericón

San Rafael vivió una multitudinaria fiesta patria con más de 1.000 bailarines en el Pericón

Municipalidad de San Rafael
Por Sitio Andino Departamentales

Como ya es costumbre en San Rafael, miles de vecinos y visitantes se trasladaron hasta la Villa 25 de Mayo para ser parte del Pericón Nacional que conjuga danza, tradición y mucho celeste y blanco. Desde el mediodía se notó un gran movimiento en el distrito con cientos de puestos de artesanos y emprendedores, food trucks, stands gastronómicos y más en el bajo del Fuerte San Rafael del Diamante y sus alrededores.

Lee además
Este domingo se llevará a cabo el Pericón Nacional en San Rafael.

San Rafael celebrará el 25 de Mayo con música, danza, puestos gastronómicos y el Gran Pericón Nacional
El pericón Nacional, centro de atención por los festejos del 25 de Mayo en San Rafael.

Más de 700 bailarines, shows y gastronomía: así serán los festejos patrios en San Rafael

Más de 200 puestos se nuclearon alrededor del festejo, lo que marca un importante movimiento en la microeconomía cotidiana de la Villa 25 de Mayo. La jornada comenzó con DJ y la presentación del grupo Los Malbec quienes ayudaron a hacer “precalentar” la pista. Después fue el turno de la Banda de Música de la Policía de Mendoza, quienes subieron al escenario en la previa del Pericón.

Pericón nacional San Rafael 2026
El intendente Omar Félix participó de las celebraciones.

El intendente Omar Félix participó de las celebraciones.

Una a una las academias, entidades e instituciones ingresaron al predio para el gran momento. A la “voz de aura” los más de 1.000 bailarines ejecutaron la performance y levantaron bien altos sus pañuelos celestes y blancos, tal como mostraron las imágenes tomada por Noticiero Andino.

Una vez terminado el Pericón y su repetición hubo tiempo para más música. Primero con la Orquesta Municipal y su clásico talento, para luego dar paso a todo el ritmo de Mehari; el cierre, a puro folklore, fue de la mano de Jarillales.

Pericón nacional San Rafael 2026
Danza y tradición en el Pericón Nacional de San Rafael.

Danza y tradición en el Pericón Nacional de San Rafael.

“Una vez más estamos en la Villa 25 de Mayo junto a una multitud que se acercó a participar de este gran festival del Pericón Nacional ”, destacó el intendente Omar Félix quien planteó además la importancia de tener este espacio “que es de encuentro para todos los sanrafaelinos y también muchos turistas y es algo que nos alegra mucho”.

Pericón nacional San Rafael 2026
Villa 25 de Mayo se vistió de celeste y blanco.

Villa 25 de Mayo se vistió de celeste y blanco.

Cómo siguen las actividades por la Revolución de Mayo

El acto protocolar por el 216 aniversario de la Revolución de Mayo será el lunes 25 a partir de las 9 en la Plaza Centenario. Luego, a las 11, será el Tedeum en la Iglesia Nuestra Señora del Carmen. Durante la jornada también habrá espectáculos artísticos y propuestas gastronómicas para que disfruten vecinos y turistas.

Además, a pedido del público, se hará una repetición de la Velada de Gala en el Teatro Roma, que se realizará el lunes 25 desde las 20:30. Las entradas están disponibles en www.entradaweb.com.ar o en la boletería del Teatro Roma.

La presentación incluye al Ballet Folclórico Municipal, la Orquesta Municipal, Guardamontes, De Mi Tierra Dúo y la participación especial de Alé Sosa.

Temas
Seguí leyendo

Más de 150 bailarines y agrupaciones gauchas celebrarán el Día de la Patria en Maipú

Una plaza colmada, pañuelos en alto y mucho folklore: así palpita San Rafael el 25 de Mayo

La Villa 25 de Mayo se transforma para recibir a miles de visitantes en el gran Pericón Nacional

Así será la celebración del 25 de Mayo que organizaron vecinos de General Alvear

En Malargüe, malvivientes aprovecharon un descuido y le robaron un vital elemento a un vendedor

Con gran participación, se realizó el primer "Americano Mayor" de pádel

La apicultura mendocina fortalece su futuro con más controles y mercados abiertos

La conmovedora búsqueda de una familia para cuatro hermanos mendocinos

LO QUE SE LEE AHORA
Comisaría 24 Malargüe.

En Malargüe, malvivientes aprovecharon un descuido y le robaron un vital elemento a un vendedor

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2429 y números ganadores del domingo 24 de mayo

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2429 y números ganadores del domingo 24 de mayo

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1355 del domingo 24 de mayo

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1355 del domingo 24 de mayo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 24 de mayo.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 24 mayo

Cuánto sale construir en seco en Mendoza y cuáles son sus principales ventajas

Cuánto sale construir en seco en Mendoza y cuáles son sus principales ventajas

Inglés, café y cine: la propuesta mendocina que rompe con las clases tradicionales

Aprender inglés en cafeterías: la tendencia que crece entre jóvenes y adultos