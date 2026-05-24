San Rafael vivió una multitudinaria fiesta patria con más de 1.000 bailarines en el Pericón Nacional

San Rafael vivió una multitudinaria fiesta patria con más de 1.000 bailarines en el Pericón

Como ya es costumbre en San Rafael , miles de vecinos y visitantes se trasladaron hasta la Villa 25 de Mayo para ser parte del Pericón Nacional que conjuga danza, tradición y mucho celeste y blanco. Desde el mediodía se notó un gran movimiento en el distrito con cientos de puestos de artesanos y emprendedores, food trucks, stands gastronómicos y más en el bajo del Fuerte San Rafael del Diamante y sus alrededores.

Más de 700 bailarines, shows y gastronomía: así serán los festejos patrios en San Rafael

Más de 200 puestos se nuclearon alrededor del festejo, lo que marca un importante movimiento en la microeconomía cotidiana de la Villa 25 de Mayo . La jornada comenzó con DJ y la presentación del grupo Los Malbec quienes ayudaron a hacer “precalentar” la pista. Después fue el turno de la Banda de Música de la Policía de Mendoza , quienes subieron al escenario en la previa del Pericón.

Una a una las academias, entidades e instituciones ingresaron al predio para el gran momento. A la “voz de aura” los más de 1.000 bailarines ejecutaron la performance y levantaron bien altos sus pañuelos celestes y blancos, tal como mostraron las imágenes tomada por Noticiero Andino.

Una vez terminado el Pericón y su repetición hubo tiempo para más música. Primero con la Orquesta Municipal y su clásico talento, para luego dar paso a todo el ritmo de Mehari; el cierre, a puro folklore, fue de la mano de Jarillales.

Pericón nacional San Rafael 2026 Danza y tradición en el Pericón Nacional de San Rafael. Municipalidad de San Rafael

“Una vez más estamos en la Villa 25 de Mayo junto a una multitud que se acercó a participar de este gran festival del Pericón Nacional ”, destacó el intendente Omar Félix quien planteó además la importancia de tener este espacio “que es de encuentro para todos los sanrafaelinos y también muchos turistas y es algo que nos alegra mucho”.

Pericón nacional San Rafael 2026 Villa 25 de Mayo se vistió de celeste y blanco. Municipalidad de San Rafael

Cómo siguen las actividades por la Revolución de Mayo

El acto protocolar por el 216 aniversario de la Revolución de Mayo será el lunes 25 a partir de las 9 en la Plaza Centenario. Luego, a las 11, será el Tedeum en la Iglesia Nuestra Señora del Carmen. Durante la jornada también habrá espectáculos artísticos y propuestas gastronómicas para que disfruten vecinos y turistas.

Además, a pedido del público, se hará una repetición de la Velada de Gala en el Teatro Roma, que se realizará el lunes 25 desde las 20:30. Las entradas están disponibles en www.entradaweb.com.ar o en la boletería del Teatro Roma.

La presentación incluye al Ballet Folclórico Municipal, la Orquesta Municipal, Guardamontes, De Mi Tierra Dúo y la participación especial de Alé Sosa.