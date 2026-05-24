24 de mayo de 2026
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La miel del sur mendocino gana protagonismo con calidad, sanidad y proyección

Productores y referentes analizaron avances en sanidad, calidad de la miel y nuevas herramientas para el crecimiento apícola en Mendoza.

Actividad apícola en Malargüe.

Actividad apícola en Malargüe.

 Por Claudio Altamirano

La Semana de la Miel en Malargüe dejó en evidencia el creciente potencial apícola del sur mendocino. Productores, técnicos y organismos provinciales coincidieron en destacar las ventajas naturales de la región, la calidad de sus mieles y el trabajo conjunto que se realiza para fortalecer la sanidad, la trazabilidad y las oportunidades comerciales del sector.

En el marco de las actividades desarrolladas por la Semana de la Miel se convirtió en escenario de una serie de acciones destinadas a visibilizar la importancia de la apicultura y el papel estratégico que desempeña en el desarrollo productivo de la provincia de Mendoza. Jornadas de concientización en establecimientos educativos, encuentros con comerciantes y empresarios locales, además de espacios de comercialización de productos de la colmena, permitieron acercar la actividad a la comunidad.

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Uno de los aspectos más destacados fue el intercambio de experiencias entre integrantes de la Incubadora de Empresas de Malargüe, productores locales y referentes del sector provenientes de San Rafael y de la Dirección de Ganadería de Mendoza. El objetivo fue compartir conocimientos y analizar las oportunidades que ofrece el sur provincial para el crecimiento de la actividad.

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Apicultura en los oasis mendocinos

En diálogo con SITIO ANDINO, Alberto Stagnitti, responsable de la Sala de Extracción de Miel de la Subsecretaría de Desarrollo Económico de San Rafael, remarcó que el oasis sur posee condiciones excepcionales para la apicultura. Entre ellas destacó las características organolépticas de las mieles regionales, vinculadas al color, aroma, sabor y textura, factores que aportan identidad y valor agregado a un producto cada vez más apreciado en los mercados.

El funcionario también puso énfasis en el rol fundamental de las abejas dentro del sistema productivo. En departamentos como San Rafael, la polinización realizada por estos insectos resulta indispensable para el desarrollo de frutales, hortalizas y diversos cultivos que sostienen una parte importante de la economía regional. Su disminución tendría consecuencias directas sobre los rendimientos agrícolas, la calidad de las cosechas y la biodiversidad.

MIEL MALARGUE
Producción de miel en Malargüe (Gentileza).

Producción de miel en Malargüe (Gentileza).

Producción de miel en la provincia de Mendoza

Por su parte, Julio Ramírez, coordinador apícola de la Dirección de Ganadería de Mendoza, destacó el avance del plan de ordenamiento territorial que permite conocer con precisión la cantidad de productores, colmenas y apiarios distribuidos en la provincia. Señaló además que el primer relevamiento se realizó en Malargüe, consolidando al departamento como un punto de referencia para el sector.

Ramírez explicó que este trabajo se complementa con controles sanitarios y análisis realizados en el laboratorio especializado del SENASA, ubicado en Martínez, provincia de Buenos Aires. Allí se estudian enfermedades que afectan a las abejas y se certifica la calidad sanitaria de las producciones.

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Sala comunitaria de extracción de miel en San Rafael.

Sala comunitaria de extracción de miel en San Rafael.

Sanidad apícola en Mendoza

El coordinador apícola de la Dirección de Ganadería de Mendoza recordó que mantener colmenas sanas es clave para sostener el crecimiento del mercado provincial, nacional e internacional. En ese sentido, indicó que las buenas prácticas de manejo son fundamentales para prevenir enfermedades como la nosemosis, la varroosis y la loque americana. Precisamente, la ausencia de esta última constituye un requisito determinante para exportar miel y material vivo sin restricciones.

Finalmente, adelantó que durante junio podría habilitarse un laboratorio apícola en General Alvear, una herramienta que permitirá agilizar análisis y certificaciones. La iniciativa representa un nuevo paso para consolidar a Mendoza, y especialmente a los oasis de Mendoza, como una región con enorme potencial para producir mieles de calidad y competir en mercados cada vez más exigentes.

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