Productores apícolas de Malargüe salen al encuentro de la comunidad en la Semana de la Miel

En el marco de la Semana de la Miel , productores y profesionales de la Planta Apícola de Malargüe desarrollan actividades educativas y de promoción para acercar este alimento natural a la comunidad. Las acciones también buscan concientizar sobre el papel fundamental que cumplen las abejas en el ambiente y la seguridad alimentaria .

Con distintas propuestas destinadas a estudiantes y público en general , Malargüe vive una nueva edición de la Semana de la Miel . Como ocurre cada año, las actividades tienen como eje la difusión de los beneficios de la miel y la importancia estratégica de la apicultura para la región .

Entre las acciones más destacadas se encuentran las visitas a establecimientos educativos urbanos y rurales. En ese contexto, la bromatóloga, técnica en gestión y producción apícola y docente Ramona Gómez explicó a SITIO ANDINO que durante este 2026 los encuentros con alumnos de Nivel Primario se desarrollan bajo la propuesta denominada “De la flor al frasco, la aventura de la miel” .

Producción de la miel en Malargüe

La iniciativa permite que los niños conozcan, de manera didáctica, cada etapa del circuito productivo, desde la polinización y el trabajo de las abejas hasta la cosecha y el envasado de la miel. Además, se promueve el conocimiento sobre la actividad apícola que se desarrolla en Malargüe y el esfuerzo de los productores locales para ofrecer un alimento de alta calidad.

Ramina Gómez destacó que más allá del aspecto productivo, uno de los principales objetivos es generar conciencia sobre el cuidado de las abejas. En ese sentido, recordó que estos insectos cumplen una función esencial en la polinización de numerosas especies vegetales y que, sin ese proceso, gran parte de los alimentos que consume la población estarían en riesgo.

La especialista también resaltó las propiedades nutricionales de la miel, señalando que aporta proteínas, minerales y aminoácidos, además de ser una fuente de azúcares simples de fácil asimilación. Según indicó, el consumo per cápita en Argentina creció en los últimos años, pasando de 250 a 400 gramos anuales por habitante.

Semana de la Miel y Día Mundial de la Abeja

Las actividades continuarán este martes desde las 19 en la Cámara de Comercio de Malargüe, donde se abordarán temas vinculados al posicionamiento comercial de los productos de la colmena, el Monitoreo Nacional Apícola y los resultados de la producción local de hidromiel.

La Semana de la Miel coincide además con el Día Mundial de la Abeja, una fecha que invita a reflexionar sobre las amenazas que enfrentan estos polinizadores, como el cambio climático, la pérdida de hábitats y el uso excesivo de agroquímicos. Su protección resulta clave para preservar la biodiversidad, fortalecer los ecosistemas y garantizar la producción de alimentos para las futuras generaciones.