Para potenciar la apicultura en Mendoza, buscan reformar una ley clave para el sector

Para potenciar la apicultura en la provincia de Mendoza, buscan reformar una ley clave para el sector.

Para acompañar el crecimiento de la apicultura en la provincia de Mendoza , la Legislatura avanza hacia la actualización de la normativa que regula la actividad para incorporar herramientas de control , ordenar territorialmente las colmenas y posicionar la miel mendocina como una marca regional distintiva.

El eje del proyecto es la modernización de la Ley Provincial N° 6.817 -que protegiendo a la abeja como bien social e insecto útil-, sancionada en el año 2000, con el objetivo de adecuarla a las nuevas realidades productivas, sanitarias y tecnológicas del sector.

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El impulsor de esta iniciativa, el diputado José Manuel Vilches (UCR), consideró que la apicultura ha tenido un crecimiento sostenido en las últimas décadas en Mendoza , pero el marco legal vigente quedó desactualizado . Remarcó que, desde la sanción de la Ley actual, la producción apícola creció un 250%. Es por eso que buscan consolidar la expansión de esta industria mediante diversas herramientas.

La iniciativa cuenta con media sanción de Diputados y ya obtuvo despacho favorable en la Comisión de Economía y Comercio Exterior del Senado , donde será tratada para su aprobación final.

legislatura, recinto, camara de senadores Recinto de la Legislatura de Mendoza. Foto: Yemel Fil

Qué cambia este proyecto para la apicultura en Mendoza

Uno de los puntos centrales del proyecto es la incorporación de tecnología para optimizar el control del ingreso y egreso de colmenas a la provincia, en coordinación con el Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza (Iscamen).

También contempla reforzar la capacitación del personal, mejorar los sistemas de fiscalización y garantizar mayores niveles de trazabilidad sanitaria. Las tareas de inspección, monitoreo sanitario y regulación de traslados estarán a cargo de la Dirección Provincial de Ganadería, dependiente del Ministerio de Producción. Para esto se crearán diversas herramientas:

Registro Apícola obligatorio : salas de extracción habilitadas, apicultores y sus apiarios. Esta información deberá ser presentada en los controles de las barreras sanitarias del Iscamen.

: salas de extracción habilitadas, apicultores y sus apiarios. Esta información deberá ser presentada en los del Iscamen. Mapa Apícola Provincial : sistema de georreferenciación para identificar la ubicación de los apiarios.

: sistema de para identificar la ubicación de los apiarios. Capacitación y formación : destinado especialmente a jóvenes.

: destinado especialmente a jóvenes. Acceso a créditos y vinculación con mercados y ferias: para potenciar la miel mendocina como una marca regional distintiva.

miel abeja

El objetivo del mapa apícola es ordenar la actividad y evitar la superpoblación de colmenas en determinadas zonas. También apuntan a facilitar la gestión de servicios de polinización, la renovación de apiarios mediante coordenadas geográficas y la realización de trámites administrativos de forma virtual.

En cuanto al fomento de la capacitación y formación de nuevos apicultores, el proyecto dice que será a través de cursos, talleres y la incorporación de contenidos en escuelas técnicas agroindustriales y carreras de nivel superior. A su vez, la iniciativa habilita la implementación de herramientas económicas para fortalecer la producción, industrialización y comercialización.

La apicultura en Mendoza

Esta actividad tiene un rol fundamental en la economía regional, con fuerte presencia en departamentos como San Rafael, General Alvear, Valle de Uco y Lavalle, señaló el diputado José Manuel Vilches. La producción de miel y sus derivados es una fuente de ingresos para numerosas familias y también cumple un papel clave en la polinización y mejora de los cultivos agrícolas, sostuvo el legislador.

Vilches destacó que actualmente existen 25 salas de extracción distribuidas en la provincia y más de 500 productores. Además, señaló que hay más de 111.000 colmenas fijas y que, cada año, llegan productores trashumantes en función de los tiempos de floración.

En marzo pasado, partió una nueva carga de tambores de miel sanrafaelina para comercializar en el extranjero desde la Sala Municipal de Extracción de Miel. Además de la producción a granel, trabajan en una prueba piloto de fraccionamiento a menor escala para poder comercializar miel envasada en el mercado interno.

Otro ejemplo es el de Lavalle, donde la apicultura también es una actividad productiva importante y cada año se realiza la Expo Apícola. Allí confluyen empresas de todo el país para ofrecer sus insumos y bienes a las familias apicultoras mendocinas. Malargüe es otro de los departamentos que fomenta la producción de miel, con una planta de extracción y fraccionamiento.