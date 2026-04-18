Renovación en la Legislatura de Mendoza: quiénes ingresarán en representación del Primer Distrito. Foto: Yemel Fil

Tras las elecciones de 2025, la Casa de las Leyes se renovará por mitades: serán 24 diputados y 19 senadores nuevos que integrarán el cuerpo legislativo, donde el oficialismo seguirá teniendo mayoría en ambas cámaras. Asumirán sus bancas luego de la Asamblea Legislativa que encabezará el Gobernador.

El reparto de bancas en la Legislatura se realiza según "distritos electorales" en base a la distribución poblacional de la provincia. Los departamentos de Capital, Guaymallén, Las Heras y Lavalle integran el Primer Distrito.

Quiénes ingresarán por el Primer Distrito a la Legislatura de Mendoza Ingresantes al Senado Cambia Mendoza (UCR): Patricia Sánchez , Eduardo Martín y Evelin Pérez .

, y . La Libertad Avanza: Lucas Fosco y María Pía Fanelli .

y . Fuerza Justicialista: Adriana Cano (renueva). Ingresantes a Diputados Cambia Mendoza (UCR): Julián Sadofschi , Ismael Jadur , Juana Allende y Jorge Raúl Zingaretti .

, , y . La Libertad Avanza: María Inés Ramos y Estefanía Corvalán .

y . Fuerza Justicialista: Lucas Ilardo y Lidia Quintana. 21 de Julio, legislatura de Mendoza, fachada Legislatura de Mendoza. Foto: Cristian Lozano El nuevo mapa político en la Legislatura de Mendoza Con la nueva conformación, el radicalismo (y sus aliados) será la primera fuerza parlamentaria. El justicialismo seguirá siendo la segunda, mientras que en tercer lugar quedarán algunos representantes repartidos de la exLa Unión Mendocina y el Partido Verde.

Pero la expectativa está en el rol de los legisladores de La Libertad Avanza (LLA), que conformó una alianza electoral con Cambia Mendoza y los buenos resultados electorales le permitieron al espacio comandado por Facundo Correa Llano tener su bloque propio en la Legislatura.