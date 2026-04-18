18 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Legislatura de Mendoza

Renovación en la Legislatura de Mendoza: quiénes ingresarán en representación del Primer Distrito

Los nombres de los senadores y diputados de la Primera Sección Electoral que ingresarán a la Legislatura de Mendoza a partir del 1° de mayo.

Renovación en la Legislatura de Mendoza: quiénes ingresarán en representación del Primer Distrito.

Renovación en la Legislatura de Mendoza: quiénes ingresarán en representación del Primer Distrito.

Foto: Yemel Fil
 Por Florencia Martinez del Rio

La Legislatura de Mendoza se prepara para el recambio de legisladores que se concretará a partir del 1° de mayo, luego de que los senadores y diputados electos presten juramento a fines de abril. Quiénes ingresarán en representación de la Primera Sección Electoral.

Lee además
El radicalismo afina el lápiz en la previa de la asamblea legislativa.

El radicalismo alineó a la tropa para la nueva Legislatura, pero con poca presencia de un sector clave
Renovación en la Legislatura de Mendoza: quiénes ingresarán en representación del Tercer Distrito.

Renovación en la Legislatura de Mendoza: quiénes ingresarán en representación del Tercer Distrito

El reparto de bancas en la Legislatura se realiza según "distritos electorales" en base a la distribución poblacional de la provincia. Los departamentos de Capital, Guaymallén, Las Heras y Lavalle integran el Primer Distrito.

Quiénes ingresarán por el Primer Distrito a la Legislatura de Mendoza

Ingresantes al Senado

  • Cambia Mendoza (UCR): Patricia Sánchez, Eduardo Martín y Evelin Pérez.
  • La Libertad Avanza: Lucas Fosco y María Pía Fanelli.
  • Fuerza Justicialista: Adriana Cano (renueva).

Ingresantes a Diputados

  • Cambia Mendoza (UCR): Julián Sadofschi, Ismael Jadur, Juana Allende y Jorge Raúl Zingaretti.
  • La Libertad Avanza: María Inés Ramos y Estefanía Corvalán.
  • Fuerza Justicialista: Lucas Ilardo y Lidia Quintana.
21 de Julio, legislatura de Mendoza, fachada
Legislatura de Mendoza.

Legislatura de Mendoza.

El nuevo mapa político en la Legislatura de Mendoza

Con la nueva conformación, el radicalismo (y sus aliados) será la primera fuerza parlamentaria. El justicialismo seguirá siendo la segunda, mientras que en tercer lugar quedarán algunos representantes repartidos de la exLa Unión Mendocina y el Partido Verde.

Pero la expectativa está en el rol de los legisladores de La Libertad Avanza (LLA), que conformó una alianza electoral con Cambia Mendoza y los buenos resultados electorales le permitieron al espacio comandado por Facundo Correa Llano tener su bloque propio en la Legislatura.

Temas
Seguí leyendo

Renovación en la Legislatura de Mendoza: quiénes ingresarán en representación del Segundo Distrito

Mendoza aprobó una ley para regular el transporte de efluentes cloacales e industriales: qué cambia

El Gobierno envió a la Legislatura el proyecto para avanzar con la exploración de litio en el Sur mendocino

El áspero cruce en la Legislatura que marcó el inicio del debate por la reforma constitucional

La Legislatura prueba IA para transcribir sesiones y cambia el rol de los taquígrafos

Brindan terapias gratuitas con caballos a niños y fueron distinguidos en la Legislatura

Las dos leyes que promulgó el Gobierno: cuáles son y qué cambios implican

Renovación en la Legislatura de Mendoza: quiénes ingresarán en representación del Cuarto Distrito

LO QUE SE LEE AHORA
El secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, expuso en la CESCO Week 2026, en Chile. 

PSJ Cobre Mendocino: Nación ya proyecta cuándo podría entrar en operación

Las Más Leídas

Terminal de Ómnibus de Mendoza: el plan para disfrutar de marcas líderes sin tener que viajar.

Nuevo polo comercial en la Terminal: outlet y marcas líderes

Preocupación en la comunidad educativa de la Provincia de Mendoza. 

Amenazas de tiroteo en escuelas: cuántos menores ya fueron identificados en Mendoza

Matías Sicre, acusado por un nuevo hecho de agresión en Tunuyán.

El condenado por la muerte de Carli Amieva recuperó la libertad y ya suma una denuncia por violencia

El supuesto ladrón terminó internado en el hospital Metraux de Maipú. 

Video: intento de robo y linchamiento en Maipú

El radicalismo afina el lápiz en la previa de la asamblea legislativa.

El radicalismo alineó a la tropa para la nueva Legislatura, pero con poca presencia de un sector clave