Son más de 50 las denuncias por amenazas de tiroteo: cuántos alumnos fueron identificados

La ola de amenazas de tiroteo en distintas escuelas de la provincia de Mendoza genera que, al menos, hasta el mediodía de este viernes ya existan más de 50 denuncias formales por distintos tipos de amenazas de perpetrar un tiroteo en distintos establecimientos.

Por esto, al menos seis menores -tres de ellos inimputables- fueron identificados como autores de la maniobra delictiva y notificados de la comisión del delito de intimidación pública.

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Ahora bien, también se acusó formalmente a la madre de uno de esos chicos, quien llevó una réplica de arma de fuego a la escuela y al ser indagado afirmó que su madre lo había autorizado e incluso recomendado llevar este arma al establecimiento.

Según un informe oficial del Poder Judicial (esta mañana hizo lo mismo la DGE) , la fiscalía penal juvenil, a cargo de Gustavo Farmache, le tomó declaración informativa a tres menores no imputables, (menores de 16 años) al ser identificados como autores de las amenazas y por ende sujetos a investigación por intimidación pública.

Asimismo, por un hecho ocurrido en la mañana de este viernes, se le tomó declaración informativa a un menor no punible de 15 años, por llevar a su colegio una réplica de un arma de fuego.

Además, en la misma fiscalía, imputaron a un menor punible de 16 años de edad, por el delito de intimidación pública, tras haber publicado una fotografía de una réplica de arma de fuego con un mensaje intimidante.

Como si esto fuera poco, en la Unidad Fiscal de Delitos No Especializados, donde ya se recepcionaron más de 50 denuncias de amenazas de tiroteo, imputaron por intimidación pública a un menor de 17 años tras llevar a la escuela una réplica de arma de fuego.

En ese mismo sentido, se acusó a su madre por instigadora del mismo delito, ya que fue la adulta la que le recomendó al menor la acción.