Batalla campal entre policías y vecinos de Las Heras por allanamientos narcos

La Policía de Mendoza desplegó un importante operativo por los incidentes en Las Heras.

Una serie de allanamientos realizados por la Policía de Mendoza en Las Heras generó una verdadera batalla campal entre los efectivos de distintas divisiones y vecinos de la zona, a tal punto que los uniformados utilizaron 929 cartuchos y 26 granadas de gas lacrimógeno durante el enfrentamiento.

Los incidentes generaron que dos menores de edad que estaban en una escuela cercana sufrieran una descompensación por lo que debieron ser trasladados al hospital. En tanto que se registraron algunos policías lesionados y varios daños en movilidades.

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Las tres medidas otorgadas por la justicia federal se pudieron concretar y los efectivos secuestraron más de 300 gramos de cocaína, algo de marihuana, tres armas de fuego, municiones y un auto , entre otros. Por esto, cuatro personas fueron detenidas.

Según la información que pudo recolectar este diario, efectivos de la Policía de Mendoza realizaron tres allanamientos en zona del barrio Cinco Mil Lotes y Barrio Estación Espejo.

Todos habían sido otorgados por la justicia federal en el marco de una investigación por comercio de estupefacientes y fueron realizados por miembros de la Unidad de Acción Preventiva, Infantería y Policía contra el Narcotráfico.

Centro estratégico de operaciones Policía de Mendoza operativo Los allanamientos en Las Heras terminaron con cuatro detenidos. Gobierno de Mendoza

Lo cierto es que el despliegue policial generó enojo en los vecinos de la zona, quienes comenzaron a agredir a los efectivos con piedras y botellas con líquidos inflamables.

Esto generó una verdadera batalla en zona de las calles México, Lagomaggiore y algunos callejos comuneros, a metros de la Escuela Tejada Gómez, donde dos chicas de 17 años se descompensaron por los gases lacrimógenos que lanzó la policía.

Tras algunas horas de trabajo, los efectivos pudieron concretar los tres procedimientos y detuvieron a cuatro personas, identificadas como Jorge Olivares (51), Elba Elizondo (54), Bettiana Roldán (35) y Juan Ramón Cornejo (40).

Detalles de los incidentes entre efectivos de la Policía de Mendoza y vecinos de Las Heras

Tras todos los allanamientos, la Policía de Mendoza hizo un repaso de todo lo utilizado durante los procedimientos. Se anunció la utilización de 929 cartuchos de distintos calibres y 26 granadas de mano de gas lacrimógeno.

Además, se confirmó la pérdida de un arma de fuego asignada a un auxiliar, quien aseguró que en medio de los incidentes cayó al piso y, posiblemente, en ese momento perdió una de sus pistolas.

Por su parte, se confirmó el secuestro de 335 gramos de cocaína, algo de marihuana, más de $2 millones en efectivo, cuatro celulares, tres armas de fuego -una de ellas de Gendarmería Nacional-, cuatro cargadores, municiones y un Fiat Punto, patente GWL696.