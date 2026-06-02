2 de junio de 2026
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Sitio Andino
Las Heras

Las Heras ofrece un concierto gratuito para recorrer la música argentina

La propuesta reunirá música y danza en un recorrido por los principales géneros folclóricos argentinos, con la participación de la Orquesta Estable Municipal y el Ballet Estable de Las Heras.

Concierto gratuito de música Argentina en Las Heras.

Concierto gratuito de música Argentina en Las Heras.

Por Sitio Andino Departamentales

La Sala Cultural Malvinas Argentinas será escenario de una nueva presentación del ciclo de Elencos Estables “Nuestra Identidad en Escena”. En esta oportunidad, la Orquesta Estable Municipal de Las Heras ofrecerá el concierto “Postales de una Argentina Criolla”, una propuesta que invita a recorrer la riqueza cultural y musical del país.

La presentación se realizará el próximo viernes 5 de junio a las 20 horas, con entrada libre y gratuita, en la sala ubicada en San Miguel 1540.

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Seis cuadros de música para viajar por distintas regiones del país

Bajo la dirección de Alicia Pouzzo, la Orquesta Estable Municipal interpretará un programa especialmente diseñado para representar diferentes paisajes sonoros argentinos.

La propuesta estará organizada en seis cuadros temáticos, que recorrerán géneros tradicionales como:

  • Tonadas cuyanas
  • Cuecas
  • Tango
  • Milonga
  • Zambas
  • Ritmos característicos del norte argentino

El espectáculo buscará poner en valor la diversidad cultural del país a través de un repertorio que refleja distintas expresiones musicales y tradiciones regionales.

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Música y danza en un mismo escenario de Las Heras

La velada contará además con la participación especial del Ballet Estable Municipal, que acompañará uno de los cuadros artísticos previstos para la noche.

Esta intervención permitirá fortalecer el vínculo entre música y danza, ofreciendo una propuesta integral pensada para toda la familia.

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Una propuesta cultural abierta a toda la comunidad

El concierto forma parte del ciclo “Nuestra Identidad en Escena”, una iniciativa que durante todo el año reúne a los elencos estables del departamento con el objetivo de acercar el arte local a vecinos y visitantes.

Desde el municipio destacaron que este tipo de actividades buscan promover el acceso gratuito a propuestas culturales de calidad y generar espacios de encuentro en torno a las expresiones artísticas mendocinas.

La entrada será libre y gratuita, por orden de llegada y hasta completar la capacidad de la sala.

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