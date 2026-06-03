3 de junio de 2026
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Accidente vial

Terrible accidente vial entre dos Uber en Guaymallén

Dos autos de la aplicación Uber protagonizaron un terrible accidente vial en Guaymallén. No hubo heridos de gravedad.

Apartoso choque en San José, Guaymallén.&nbsp;

Apartoso choque en San José, Guaymallén. 

 Por Pablo Segura

Un impresionante accidente vial se registró este miércoles en Guaymallén, cuando dos automóviles que prestaban servicios mediante aplicaciones de transporte colisionaron en una transitada esquina de San José y como consecuencia del fuerte impacto, ambos vehículos terminaron sobre la vereda, incluso uno de ellos chocó contra un árbol.

El hecho ocurrió en la intersección de calles Manuel A. Sáez y Víctor Hugo. Según las primeras informaciones, los dos rodados involucrados trasladaban pasajeros al momento de la colisión. Pese a la violencia del siniestro, no hubo heridos de gravedad.

Siniestro choque accidente vial
Tras el accidente vial, uno de los autos terminó en la acequia, previo a chocar contra un árbol.

Tras el accidente vial, uno de los autos terminó en la acequia, previo a chocar contra un árbol.

El siniestro generó la intervención de policías, Tránsito Municipal y también ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado, cuyos profesionales asistieron a las víctimas por precaución.

Terrible accidente vial en Guaymallén

Por causas que son materia de investigación, los vehículos impactaron entre sí y salieron despedidos hacia la vereda. Uno de los autos finalizó su recorrido contra un árbol, mientras que el otro también terminó fuera de la calzada, generando una escena que despertó preocupación entre vecinos y transeúntes.

Accidente vial en San JOSE Guaymallen choque
El accidente vial ocurrió en la mañana de este miércoles en Guaymallén.

El accidente vial ocurrió en la mañana de este miércoles en Guaymallén.

A pesar de los importantes daños materiales que sufrieron ambos rodados, el saldo del siniestro fue mucho menos grave de lo que se temió en un primer momento. Tanto los conductores como los pasajeros fueron asistidos en el lugar por profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que dispuso ambulancias de manera preventiva.

Fuentes presentes en el lugar indicaron que ninguna de las personas involucradas sufrió lesiones de gravedad, una situación considerada prácticamente milagrosa teniendo en cuenta la magnitud del impacto y la posición final de los vehículos.

En la escena trabajó personal de Tránsito Municipal de Guaymallén, efectivos policiales de la jurisdicción y peritos de Policía Científica, quienes realizaron las tareas correspondientes para determinar la mecánica del hecho y establecer eventuales responsabilidades.

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