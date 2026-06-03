Mujer sufrió heridas tras un grave accidente vial en Las Heras

El auto que embistió a la mujer, quien ahora está internada.

Una mujer de 34 años sufrió heridas al ser protagonista de un grave accidente vial ocurrido sobre el Acceso Norte, en Las Heras, donde la víctima fue embestida por un auto al intentar cruzar la transitada arteria, padeciendo diversas lesiones que obligaron a su traslado a un centro asistencial.

El siniestro se registró alrededor de las 19.30 en la intersección del Acceso Norte y calle Libertad, en Las Heras.

La damnificada sufrió fracturas y politraumatismos varios, por lo que fue derivada de urgencia a una clínica. En tanto que la conductora, de 31 años, fue sometida a un control de alcoholemia que dio negativo.

Según la información suministrada por la Delegación Vial Gran Mendoza, la mujer caminaba junto a dos acompañantes cuando decidió atravesar la calzada corriendo.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los efectivos, mientras sus acompañantes permanecieron detenidos a la espera de una oportunidad segura para cruzar, la peatón avanzó sobre la arteria y fue impactada por un Peugeot 308 que circulaba por el lugar.

Tras el fuerte golpe, personal policial y de emergencias acudió al sitio para asistir a la víctima. Los médicos constataron que presentaba una fractura de húmero y diversos politraumatismos, por lo que fue trasladada a la Clínica Santa María para recibir una atención más compleja.

La conductora del vehículo, una mujer de 31 años, fue sometida al correspondiente control de alcoholemia. El resultado fue de 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo que quedó descartada la ingesta de bebidas alcohólicas como factor determinante en el hecho.

El caso quedó bajo investigación para determinar con precisión la mecánica del episodio. En las últimas horas se registraron distintos accidentes viales en el Acceso Norte de Las Heras.

Justamente en la mañana de este miércoles, una mujer volcó con su auto a la altura de calle Paso. Milagrosamente, sólo sufrió golpes leves.