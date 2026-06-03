3 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Accidente vial

Mujer sufrió heridas tras un grave accidente vial en Las Heras

Una mujer de 34 años sufrió heridas tras ser atropellada por un auto. El accidente vial ocurrió en el Acceso Norte de Las Heras.

El auto que embistió a la mujer, quien ahora está internada.&nbsp;

El auto que embistió a la mujer, quien ahora está internada. 

 Por Pablo Segura

Una mujer de 34 años sufrió heridas al ser protagonista de un grave accidente vial ocurrido sobre el Acceso Norte, en Las Heras, donde la víctima fue embestida por un auto al intentar cruzar la transitada arteria, padeciendo diversas lesiones que obligaron a su traslado a un centro asistencial.

El siniestro se registró alrededor de las 19.30 en la intersección del Acceso Norte y calle Libertad, en Las Heras.

La damnificada sufrió fracturas y politraumatismos varios, por lo que fue derivada de urgencia a una clínica. En tanto que la conductora, de 31 años, fue sometida a un control de alcoholemia que dio negativo.

Otro grave accidente vial en el Acceso Norte de Las Heras

Según la información suministrada por la Delegación Vial Gran Mendoza, la mujer caminaba junto a dos acompañantes cuando decidió atravesar la calzada corriendo.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los efectivos, mientras sus acompañantes permanecieron detenidos a la espera de una oportunidad segura para cruzar, la peatón avanzó sobre la arteria y fue impactada por un Peugeot 308 que circulaba por el lugar.

Tras el fuerte golpe, personal policial y de emergencias acudió al sitio para asistir a la víctima. Los médicos constataron que presentaba una fractura de húmero y diversos politraumatismos, por lo que fue trasladada a la Clínica Santa María para recibir una atención más compleja.

La conductora del vehículo, una mujer de 31 años, fue sometida al correspondiente control de alcoholemia. El resultado fue de 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo que quedó descartada la ingesta de bebidas alcohólicas como factor determinante en el hecho.

El caso quedó bajo investigación para determinar con precisión la mecánica del episodio. En las últimas horas se registraron distintos accidentes viales en el Acceso Norte de Las Heras.

Justamente en la mañana de este miércoles, una mujer volcó con su auto a la altura de calle Paso. Milagrosamente, sólo sufrió golpes leves.

Temas
Seguí leyendo

Trágico final para un hombre de 73 años tras un choque en Guaymallén

Chocó en pleno Parque San Martín y dio positivo en alcoholemia

Vuelco en Guaymallén: un auto terminó con las ruedas hacia arriba en Costanera

Así quedó una camioneta tras un violento accidente en plena calle de Las Heras

Impactante video en Tunuyán: un motociclista terminó por los aires tras un choque

Fuerte choque entre un colectivo y un camión en Acceso Sur dejó cuatro heridos

Choque y derrape sobre Ruta Nacional 40

Triste final para el jubilado que fue atropellado por un colectivo en San Martín

Lee además
Apartoso choque en San José, Guaymallén. 

Terrible accidente en Guaymallén: mirá las fotos
El auto que manejaba la víctima al momento del accidente vial. 

Las Heras: se quedó dormida al volante, volcó y se salvó de milagro

LO QUE SE LEE AHORA
El auto que manejaba la víctima al momento del accidente vial. 

Las Heras: se quedó dormida al volante, volcó y se salvó de milagro

Las Más Leídas

Emoción por Juan Cruz Yacopini: así fue el momento en que volvió a caminar

La imagen que esperaban sus seguidores: Juan Cruz Yacopini volvió a ponerse de pie

La exministra de Seguridad pasó por la provincia, luego de haberse opuesto a una decisión presidencial.

Bullrich reveló qué le dijo Milei tras su renuncia y abrió la puerta a cambios en Zona Fría

El auto que manejaba la víctima al momento del accidente vial. 

Las Heras: se quedó dormida al volante, volcó y se salvó de milagro

La grave situación estructural de Flybondi: deudas, cancelaciones y desguace directivo

¡Flybondi al borde del colapso!: opera con un solo avión y canceló casi todos sus vuelos

La Justicia de Estados Unidos rechazó una nueva revisión del fallo por la causa YPF

YPF celebra una decisión histórica en Nueva York: qué resolvió la Cámara de Apelaciones y por qué beneficia a la Argentina