Se salvó de milagro en un violento accidente vial en el Acceso Norte de Las Heras

El auto que manejaba la víctima al momento del accidente vial.

Una mujer de 31 años protagonizó un espectacular accidente vial durante la mañana de este miércoles en Las Heras , luego de perder el control de su automóvil y volcar cuando circulaba por el Acceso Norte, en tanto que a pesar de la violencia del siniestro, sufrió únicamente golpes leves y no fue necesario su traslado a un hospital.

El hecho ocurrió cerca de las 6 de la mañana en la intersección del Acceso Norte y calle Juan José Paso, en Las Heras.

Según la información policial, la conductora fue identificada como Mailén Micaela González, quien manejaba un Citroën C3 dominio GTX-334. La mujer se encuentra en perfecto estado de salud.

De acuerdo con la reseña oficial, la mujer circulaba de sur a norte por el corredor vial cuando, según manifestó a los efectivos, se habría quedado dormida mientras conducía. Esta situación provocó que realizara un brusco movimiento con el volante, perdiendo el dominio del vehículo y generando el vuelco.

Accidente en el Acceso Norte de Las Heras Así quedó el auto que manejaba la víctima del accidente vial. Se salvó de milagro.

Tras el llamado al 911, personal policial y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC 171) arribaron al lugar para asistir a la conductora. El médico Nelson Selmen, matrícula 11067, examinó a la mujer y le diagnosticó un latigazo cervical leve, por lo que no fue necesario trasladarla a un centro asistencial.

Además, las autoridades realizaron el correspondiente control de alcoholemia, cuyo resultado fue de 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre, descartando la presencia de alcohol como factor determinante en el siniestro.

El vehículo terminó con importantes daños materiales tras el vuelco, aunque el resultado pudo haber sido mucho más grave. La investigación quedó a cargo de las actuaciones de rigor para determinar con precisión las circunstancias del hecho.