Todo explotó entre Zunino y Sol en Gran Hermano: así fue el fuerte enfrentamiento

Este martes se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026 , el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, Zunino y Sol protagonizaron un picante cruce que encendió la tensión dentro de la casa .

Todo comenzó en la cocina de la casa de Gran Hermano, donde Franco Zunino y Sol Abraham protagonizaron un tenso cruce que rápidamente captó la atención de los demás participantes. Cuando las cámaras enfocaron la escena, ambos ya se encontraban lanzándose fuertes acusaciones.

" Vos te fuiste, abandonaste... Tiraste la toalla ", comenzó diciendo el participante. Lejos de quedarse callada, ella le respondió: " Me expulsaron ¿Quién te dijo eso? ".

Luego, Zunino redobló la apuesta: "Te fuiste a las Maldivas, te fuiste. Yo cumplí los 100 días. No tuviste respeto, no me saludaste. Pensé que había buena onda y te querés matar Sol. Andate de vacaciones devuelta. Yo soy más fuerte que vos, te fuiste a ver a tu familia y yo me la estoy bancando solo. Yo estoy chocho".

La discusión continuó escalando y Sol no tardó en responder con ironía: "¿Hay miedo? Se nota que estás chocho. No sabés lo bien que lo pasé: Maldivas, yate, moto de agua, traje de baño, bronceada, comiditas ricas. No sabés que bien lo pasé. Me fui con tres novios... Ibuprofeno chicos, eso calma el dolor".

Afortunadamente, la tensión comenzó a disminuir cuando el resto de los participantes intervino para calmar los ánimos y separarlos. Si querés estar al tanto de todo lo que sucede en la casa más famosa de Argentina, con las últimas novedades, participantes, polémicas y momentos clave, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.