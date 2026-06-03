Todo explotó entre Zunino y Sol en Gran Hermano: así fue el fuerte enfrentamiento

Este martes se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, Zunino y Sol protagonizaron un picante cruce que encendió la tensión dentro de la casa.
Así fue la tensa discusión entre Franco Zunino y Sol Abraham en Gran Hermano
Todo comenzó en la cocina de la casa de Gran Hermano, donde Franco Zunino y Sol Abraham protagonizaron un tenso cruce que rápidamente captó la atención de los demás participantes. Cuando las cámaras enfocaron la escena, ambos ya se encontraban lanzándose fuertes acusaciones.
"Vos te fuiste, abandonaste... Tiraste la toalla", comenzó diciendo el participante. Lejos de quedarse callada, ella le respondió: "Me expulsaron ¿Quién te dijo eso?".
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Luego, Zunino redobló la apuesta: "Te fuiste a las Maldivas, te fuiste. Yo cumplí los 100 días. No tuviste respeto, no me saludaste. Pensé que había buena onda y te querés matar Sol. Andate de vacaciones devuelta. Yo soy más fuerte que vos, te fuiste a ver a tu familia y yo me la estoy bancando solo. Yo estoy chocho".
La discusión continuó escalando y Sol no tardó en responder con ironía: "¿Hay miedo? Se nota que estás chocho. No sabés lo bien que lo pasé: Maldivas, yate, moto de agua, traje de baño, bronceada, comiditas ricas. No sabés que bien lo pasé. Me fui con tres novios... Ibuprofeno chicos, eso calma el dolor".
Afortunadamente, la tensión comenzó a disminuir cuando el resto de los participantes intervino para calmar los ánimos y separarlos. Si querés estar al tanto de todo lo que sucede en la casa más famosa de Argentina, con las últimas novedades, participantes, polémicas y momentos clave, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.