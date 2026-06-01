Ofrecen recompensa para esclarecer un homicidio en Las Heras: los detalles

A más de dos años del homicidio que conmocionó a Las Heras, el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza decidieron reforzar la búsqueda de los responsables del homicidio de Ricardo Adrián Torres mediante el ofrecimiento de una importante recompensa económica para quienes aporten información clave para esclarecer el caso.

La medida contempla el pago de hasta 6.250 Unidades Fijas (UF), equivalentes actualmente a $3.125.000 , para toda persona que suministre datos suficientes que permitan la individualización y detención del autor o los autores del asesinato ocurrido el 24 de enero de 2024 en el barrio Jorge Newbery de El Algarrobal, en Las Heras.

El caso, a más de dos años, permanece sin detenidos ni imputados.

De acuerdo con la información oficial, el hecho se registró cerca de las 22.50 , cuando al menos tres sujetos que se movilizaban en un vehículo oscuro se detuvieron frente a una vivienda ubicada sobre calle Río Juramento al 3700 y efectuaron múltiples disparos contra las personas que se encontraban en el lugar.

Como consecuencia del ataque, Ricardo Adrián Torres falleció en la escena, mientras que otras dos personas resultaron heridas: su hijo y su mujer.

Desde el inicio de la investigación, los pesquisas manejaron distintas hipótesis. Una de ellas apunta a un conflicto personal previo que habría derivado en el ataque armado.

Otra línea investigativa sostiene que los agresores buscaban a un tercero vinculado al entorno de la víctima y que Torres pudo haber quedado en medio de la disputa. Hasta el momento, ninguna de las teorías permitió identificar y detener a los responsables.

Recompensa para buscar al autor de un homicidio

El Gobierno provincial informó que el pago de la recompensa estará sujeto a la calidad de los datos aportados y a que estos contribuyan de manera efectiva al esclarecimiento de la causa, circunstancia que deberá ser certificada por la autoridad fiscal o judicial interviniente.

Las personas que posean información relevante pueden comunicarse con la Dirección General de Investigaciones a través de las líneas gratuitas 0800-222-7627, (0261) 3857138 o al 911. También pueden contactar a la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional mediante los teléfonos (0261) 348-7844, 348-7845 y 348-7846, o escribir al correo [email protected].