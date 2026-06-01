1 de junio de 2026
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Sitio Andino
Accidente vial

Fatal accidente vial en Guaymallén: murió un hombre de 73 años tras chocar contra un árbol

La víctima conducía un Volkswagen Gacel cuando perdió el dominio del vehículo, chocó contra un árbol y terminó dentro de una acequia. Falleció en el lugar.

Personal policial y médico arribaron al lugar y constataron el fallecimiento

Personal policial y médico arribaron al lugar y constataron el fallecimiento

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Policiales

Un hombre de 73 años murió este lunes luego de protagonizar un trágico accidente vial en el departamento de Guaymallén. La víctima conducía un automóvil cuando, por causas que aún son materia de investigación, perdió el dominio del rodado, chocó contra un árbol y terminó dentro de una acequia.

Cómo ocurrió el accidente en Guaymallén

El siniestro se registró alrededor de las 13.30 en la intersección de las calles Infanta Isabel y Tabanera. De acuerdo con la información suministrada por fuentes policiales, la víctima circulaba a bordo de un Volkswagen Gacel en dirección de este a oeste cuando, por motivos que todavía no fueron establecidos, perdió el control del vehículo.

Como consecuencia de la maniobra, el automóvil impactó contra un árbol ubicado sobre uno de los costados de la calzada y posteriormente cayó a una acequia.

Ambulancia - Mendoza
La víctima conducía un automóvil cuando, por causas que aún son materia de investigación, perdió el dominio del rodado.

La víctima conducía un automóvil cuando, por causas que aún son materia de investigación, perdió el dominio del rodado.

Tras el llamado de emergencia, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribó al lugar y constató el fallecimiento del conductor.

En la escena también trabajaron efectivos policiales y personal de la jurisdicción, quienes llevaron adelante las pericias correspondientes para determinar la mecánica del hecho y esclarecer las circunstancias que derivaron en el desenlace fatal. La investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal de Jurisdicción.

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