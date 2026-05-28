28 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Accidente vial

Un accidente vial entre un colectivo y un camión dejó cuatro heridos en el Acceso Sur

El siniestro ocurrió durante la tarde de este jueves en Luján de Cuyo hacia el norte de Acceso Sur. El camión transportaba productos mineros.

El siniestro fue protagonizado por un micro Mercedes Benz, conducido por un hombre de 34 años.

El siniestro fue protagonizado por un micro Mercedes Benz, conducido por un hombre de 34 años.

Foto: Prensa Ministerio de Seguridad y Justicia
Por Sitio Andino Policiales

Un fuerte accidente vial se registró durante la tarde de este jueves en Acceso Sur, específicamente en Carrodilla, Luján de Cuyo. El siniestro ocurrió cuando un colectivo impactó contra la parte trasera de un camión que transportaba productos mineros.

El hecho ocurrió cerca de las 17 en calle Bulnes cuando un llamado ingresó al 911 y alertó sobre el suceso. Hasta el lugar se desplazó personal policial de la Comisaría 47ª, que constató el choque en el carril con dirección hacia el norte.

Cómo fue el choque entre el micro y el camión

De acuerdo con la información oficial, el siniestro fue protagonizado por un micro Mercedes Benz, conducido por un hombre de 34 años identificado como C.G., y un camión Iveco perteneciente a una empresa de construcción, al mando de D.A. (44).

Por causas que aún son materia de investigación, el colectivo terminó impactando desde atrás al rodado mayor, que trasladaba productos vinculados a la actividad minera.

accidente vial, acceso sur
El siniestro ocurrió cuando un colectivo impactó contra la parte trasera de un camión.

El siniestro ocurrió cuando un colectivo impactó contra la parte trasera de un camión.

Cuatro personas resultaron lesionadas

Como consecuencia del fuerte impacto, cuatro personas sufrieron lesiones, mientras que el resto de los pasajeros presentó distintos cuadros compatibles con latigazo cervical.

En el lugar trabajó personal policial y equipos de asistencia médica para atender a los heridos y ordenar la circulación vehicular, que se vio afectada durante varios minutos.

La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo, desde donde se dispuso la intervención de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes y determinar la mecánica del hecho. Las actuaciones continúan en curso.

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